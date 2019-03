Luego de ganar un Oscar en 2014, los triunfos proyectos para Lupita Nyong’o no cesaron… En la pantalla grande, la vimos en filmes como Blank Panther y El Libro de la Selva. Actualmente, la actriz, ganadora de un Premio de la Academia por su trabajo en 12 años de esclavitud, incursiona en un nuevo género: el de terror. Para promover Us, su más reciente trabajo en cine bajo la dirección de Jordan Peele, la actriz mexicana-keniana visitó el matutino de Un Nuevo Día (Telemundo). A su paso por el programa, la galardonada actriz conquistó a todos con su carisma y contó una anécdota súper curiosa, en la que compartió que casi ‘mata del susto’ ¡a su propia madre!

Entre risas, la estrella de 36 años contó a Rashel Díaz y Francisco Cáceres el momento exacto en el que asustó a su mamá, provocando sus gritos. La anécdota de Lupita comenzó en español y después cambió al idioma inglés: “Vino de Kenia a visitarme para la premiere de Us. Ella estaba preparándose para dormir y empezó a buscarme por todo el departamento, no me encontraba”. La actriz siguió con su historia: “Yo estaba completamente callada, no hice ruido y de pronto me levanté y le pregunté: ‘¿Me estabas buscando?’. Ella comenzó a gritar y decía: ‘Tú no eres mi hija, no eres mi hija, no puedo creerlo’”.

Los presentadores del show, al igual que Lupita, no podían parar de reír, pues la anécdota fue de lo más chistosa.

Us cuenta la historia de una familia que es aterrorizada por unos extraños eres, los cuales curiosamente se ven igual que ellos. La familia de cuatro integrantes hará lo posible por sobrevivir antes de que esas criaturas acaben con ellos. Sobre su trabajo en la película, Lupita comentó que fue todo un reto. “Fue muy difícil, pero muy divertido. Me encantó trabajar con Jordan Peele en esta película. Estaba muy confundida de haber hecho dos personajes tan diferentes. Fue un reto en mi carrera”, dijo la actriz.

Un look ¡de miedo!

Hace unos días, la actriz desfiló por la red carpet del estreno de Us en Londres. Lo que más llamó la atención de su espectacular look, fueron los pupilentes rojos que llevó… sí, así como lo lees. La ganadora de un Oscar como Mejor Actriz de Reparto lució un vestido rojo de lentejuelas, un lipstick negro y para darle un toque ‘espeluznante’ a su look, optó por los pupilentes de ese color. ¡Realmente se metió en su personaje!

Pero esa no fue la única ocasión en la que nos ‘atemorizó’ con el color de sus ojos. Días después acudir a la alfombra roja de la película, Lupita compartió en sus redes otra instantánea con el iris de color amarillo. ¡Qué terrorífico!