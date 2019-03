¿Cómo va Adamari López con sus planes de boda con Toni Costa? Ella lo revela

Aunque Adamari López y Toni Costa aseguran que están casados por el compromiso ante Dios que significa su hija Alaïa, la pareja aún no ha pasado por el altar y tiene planes de hacerlo más pronto de lo que parece. La presentadora de Despierta América reveló algunos detalles de su tan esperada boda, que apenas se encuentra en la fase de planeación, pero que seguro celebrarán por todo lo alto como lo han hecho con las fiestas de cumpleaños de su hija. Durante un evento de People en Español, la puertorriqueña fue cuestionada sobre el gran día que muchos de sus fan han estado esperando desde que se comprometió en mayo de 2014.

“Planes de la boda es que ya por lo menos Toni y yo hicimos lo que nosotros entendemos una pequeña lista de invitados", dijo Adamari a Univision sobre los preparativos. Y aunque aún están planeando todo para que sea la boda de sus sueños, la pareja ya sabe en qué fecha les gustaría unir sus vidas. "Escogimos un día. No sabemos si vamos a encontrar lugar para ese día, pero tenemos un día que ya nos gusta y que pensamos es el día ideal”, contó sin revelar cuál sería la fecha de su matrimonio o el significado en su relación que guardan en ese día del calendario.

Adamari se ha dado a la terea de ver algunos lugares en los que le gustaría tener la recepción de su boda, aunque tampoco es algo que tengan definido. “Eso todavía no lo hemos decidido, porque depende del lugar que encontremos según la fecha que tenemos”, explicó. En cuanto al detalle más importante de la novia, la también actriz bromeó sobre el vestido que llevará. “Por lo menos me veo vestida", dijo entre risas. "No sé todavía, yo creo que para eso es muy pronto. Primero estoy tratando de ver qué lugar consigo según la fecha y lo del vestido pasará más adelante", agregó con un poco más de seriedad.

Lo que sí es un hecho es que más de un estilista y diseñador estarían encantados de ayudar con Adamari López en un día tan especial. "Yo sé que hay gente maravillosa con la que me gustaría colaborar para ver qué vestido me pongo, pero todavía no tengo nada de eso, nada de eso definido”. En cuanto a volver a pasar por el altar vestida de blanco -como lo hizo en 2005 para su matrimonio con Luis Fonsi-, Adamari aún tiene sus dudas. “No sé, no sé si quiero vestirme de blanco, si quiero ponerme algún color; quiero hacer algo diferente a lo que la gente está acostumbrada”, explicó emocionada por los detalles que aún faltan por definir.

Adamari López y Toni Costa, seguros de unir sus vidas en el altar

Los fans de Adamari López y Toni Costa recuerdan con alegría aquel cumpleaños de la puertorriqueña en Punta Cana, en donde además de soplar las velitas de su pastel, recibió el regalo más grande del hombre que ama: un anillo de compromiso. En 2014, la presentadora aceptó casarse con él y desde entonces ha sido una de las bodas más esperadas. Meses después, la pareja sorprendió a todos con la gran noticia del embarazo de Adamari, una visita de la cigüeña que les entregó a su hija Alaïa.

Y aunque parecía que los preparativos de la boda habían quedado en el olvido, la enfermedad que tuvo Adamari López al final del año pasado volvió a animarlos a retomar los planes. Así lo reveló Toni Costa en una de sus visitas a Despierta América. “(La enfermedad) Nos une más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió para yo estar mucho más metido y cuando todo acabó pues era como una unión mucho más fuerte que de hecho pues este año nos casamos”, contó a principios de año.

Adamari hizo eco de las palabras de su pareja en una entrevista con La Opinión. “Creo que nos merecemos dar esa oportunidad de dar ese paso que tanto temía. Nos hemos vuelto a descubrir, a enamorar, un refuerzo de todo lo que habíamos vivido, de por qué no arriesgarme a amar sin saber qué pueda pasar después”, expresó, y aseguró que la situación tan delicada que vivió su familia ayudó a fortalecer su relación.