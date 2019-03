Por primera vez en la historia de los enfrentamientos protagonizados por los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer, uno de ellos ha tenido que renunciar al encuentro que tendrían en las semifinales del Masters 1.000 de Indiana Wells antes de que este se llevara a cabo, debido a la lesión que el español sufre en una de sus rodillas y que lo mantendrán fuera de las canchas por algún tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, el suizo envío un emotivo mensaje a Nadal, con quien ha disputado los títulos más importantes y que a pesar de su épica rivalidad, se han unido en una relación de colegas que va más allá de la amistad. "Triste de no poder jugar contigo Rafa pero vendrán más partidos. Recupérate pronto", escribió junto a un video en el que hace un recuento de algunos de los enfrentamientos más importantes entre ambos famosos tenistas.

De acuerdo con el diario Marca, Nadal envió un mensaje de texto a través del móvil a Federer, explicando el por qué no le sería posible concretar el esperado encuentro. "Rafa me mandó un mensaje diciendo 'no va a ser posible, mi rodilla no está bien'. Sin duda fue un momento duro porque sé la expectación que había y la tensión tan alta que ambos tenemos. Él estaba jugando a su mejor nivel de nuevo. Siento que no haya sido posible. Hemos jugado partidos épicos y sé que cada partido podría ser nuestro último duelo. ¿Fue esta nuestra última oportunidad? Espero que no", comentó el tenista suizo en declaraciones replicadas por el diario.

Más notas como esta:

- Con un mensaje en Twitter, Rafa Nadal hizo realidad el sueño de una fan de 92 años de edad

- ¡HOLA! habla con Rafa Nadal en México de sus sueños, su familia, sus hobbies y sus proyectos

El día más esperado de Nadal

Uno de los tenistas que ha cosechado más éxitos en las pistas del mundo, Rafa Nadal, está por vivir uno de sus días más especiales y esta vez no será en una cancha de tenis. La revista ¡HOLA! España ha confirmado la noticia: el deportista le dará el 'sí quiero' a su novia María Francisca Perelló -mejor conocida como Mery- este año. Tras 14 años de noviazgo, la pareja sellará su amor este otoño en una boda de ensueño que se llevará a cabo en Mallorca, España, su tierra natal.

En mayo del año pasado, Rafa y Mery se comprometieron en Roma, pero habían mantenido la noticia en secreto, hasta ahora que fue revelada por la revista ¡HOLA! en exclusiva. “Evidentemente, tengo la intención y la ilusión de formar una familia. Me encantan los niños y me gustaría que mis hijos hicieran lo que a ellos les guste”, confesó Rafa en marzo del año pasado, durante su estancia en México.