'¡Juntas contra todo!', Dayanara Torres agradece el apoyo incondicional de su hermana Jinny

Han sido semanas difíciles para Dayanara Torres. Hace unos meses sorprendía al dar a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de piel y en fechas más recientes la noticia de la cancelación de su compromiso con el empresario Louis D’esposito la ponía en el centro de la atención mediática nuevamente. A pesar de estos duros golpes, la exjueza de Mira Quién Baila All Stars se ha mantenido fuerte y con una actitud positiva, siempre apoyada en los que más ama y en el inmenso amor que le tienen sus fans.

VER GALERÍA

Una de esas personas que ha estado luchando con ella mano a mano es su hermana Jinny Torres, quien no se ha separado de su lado en ningún momento y que le da fortaleza en los tiempos más difíciles. Consciente del apoyo que ha recibido de su parte, Dayanara compartió un emotivo mensaje para agradecerle por su incondicional compañía. “Ellas es mi roca, mi hombro para llorar, mi más grande fan, mi segundo closet, mi personal, mi mejor amiga y mi héroe. Ella es mi hermana. Mi hermanita divina... ¡juntas contra todo! Te Amo”, escribió la puertorriqueña en Instagram junto a una foto en la que se observa a las dos hermanas Torres de espaldas, mientras se abrazan.

Y es que el apoyo de Jinny ha sido fundamental para la exMiss Universo, pues a lo largo de su lucha contra el cáncer de piel, no ha dejado de darle ánimos y de ser su cómplice de salidas. Justo como Dayanara Torres lo demostró a través de sus Instagram Stories, donde compartió una serie de videos en las que se deja ver muy animada cantando, mientras su hermana conduce el auto y ambas se dirigen a una tarde de amigas. En el clip, Dayanara no puede ocultar su confianza, pues la sonrisa que se dibuja en su rostro no tiene igual.

VER GALERÍA

En otras ocasiones, la también actriz ya había agradecido la compañía de su hermana y dedicó otro mensaje en el que no solo reconoció a Jinny, también a todos sus fans. "Contigo (Jinny), nuestra familia, las oraciones que ustedes (sus fans) envían y Dios ... ¡No estoy sola!”, comentó junto a una hermosa foto en la que ambas hermanas se abrazan de forma muy fraterna.

Más notas como esta:

- Dayanara Torres, más fuerte que nunca, inicia su tratamiento de radiaciones

- En medio de su tratamiento médico, Dayanara Torres comparte una buena noticia sobre su salud

Agradecida con sus fans

Desde el primer momento en el que dio a conocer su enfermedad, los seguidores de Dayanara Torres se volcaron en comentarios positivos. Algunos le dedicaron sus oraciones, mientras otros le daban consejos saludables que le ayudarían a hacer más llevadero su tratamiento y hasta consejos sobre qué libros leer. La exreina de belleza nunca se sintió sola, por lo que a través de su cuenta de Instagram, dedicó unas palabras a sus fieles fans.

VER GALERÍA

"Gracias por sus hermosos mensajes llenos de amor y positivismo... Gracias por sus recomendaciones naturales, comidas, vitaminas, de documentales, etc...", escribió para la gente. Y pidiendo que permanezcan en contacto, agregó: "¿Qué libro debo leer que les ha ayudado?". Las recomendaciones no se hicieron esperar, al igual que más mensajes llenos de cariño que la misma Dayanara se ha encargado de leer, darle like y hasta replicar.