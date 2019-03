Pese a que apenas son unos niños, estos hijos de famosos ya se han destacado como grandes estrellas del deporte, ya sea porque lo heredaron de sus padres o por decisión propia. Lo cierto es que cada uno de ellos está muy comprometido con la disciplina que eligieron y seguramente en un futuro se conviertan en admiradas personalidades del deporte. Te mostramos las imágenes que comprueban que cada uno de ellos nació para brillar, ya sea en una cancha, en el campo o en el mar.

Cristopher, hijo William Levy

El actor de origen cubano se siente muy orgulloso de su hijo porque se ha destacado como uno de los mejores jugadores del equipo de béisbol Team Clutch Miami en donde Cristopher, de 13 años, se desempeña como pícher o lanzador. Además, tiene el record de 32 homeruns. William Levy, feliz por su retoño, documenta con videos y fotografías todas las hazañas del jovencito.

Alaïa, hija de Adamari López

La dulce princesa de la presentadora de Un Nuevo Día se ha destacado como toda una jinete a sus 3 años de edad. Desde que sus papás, Adamari y Toni, decidieron inculcarle esta disciplina, Alaïa les ha demostrado que le fascina estar junto a su yegüa, llamada Vanidosa. Probablemente en algunos años la veremos participando en competencias internacionales.

Cristian Carabias, hijo Ximena Duque

Desde pequeño, el hijo de la actriz y Christian Carabias se sintió muy atraído por el básquetbol, así que con el apoyo de sus papás se inscribió en un club deportivo en donde fichó para el equipo Riviera. Cristian lleva en su jersey el número 21 y se ha destacado como el mejor encestador de la liga.

Vivian Lake, hija de Gisele Bündchen y Tom Brady

Teniendo como papá al mejor jugador de la NFL, Vivan de 6 años está más interesada en el fútbol soccer y su equipo favorito es la selección de Brasil, país de nacimiento de su mamá. Aunque sabe dominar muy bien el balón con los pies, la niña también tiene talento para lanzarlo, tal vez dentro de algunos años se decida por alguno de los dos deportes.

Sebastián José, hijo de Zuleyka Rivera

Este hermoso pequeño heredó el gran talento de su padre José Juan Barea, jugador de Dallas Mavericks de la NBA, pues con tan sólo 7 años de edad es una estrella de la duela por su destacado desempeño con grandes jugadas durante los partidos. La orgullosa mamá, Zuleyka Rivera no pierde detalle de los mejores movimientos de su príncipe para presumirlo a través de sus redes sociales.

Milan y Sasha, hijos de Shakira y Gerard Piqué

Los dos niños tienen todas las herramientas para convertirse en grandes estrellas de la música o tremendos cracks del fútbol, pues con los papás que tienen seguramente se decidirán por alguna de estas dos profesiones. Lo cierto es que la cantante y el defensa del equipo Barcelona de vez en cuando le muestran al mundo entero las habilidades deportivas de sus talentosos hijos.

Enzo Alvez, hijo de Marcelo Vieira

Tan sólo tiene 8 años de edad, pero ya sabe dominar el balón como un profesional. El hijo del defensa del Real Madrid empezó a caminar en una cancha de fútbol y ha crecido junto a grandes jugadores a quienes de vez en cuando deja impactados con su desempeño en el campo. No se le puede perder la pista a Enzo, ya que seguro se convertirá un crack del balompié como lo es su padre.

Constanza Creel, hija de Edith González

La niña de la actriz mexicana descubrió que sentía una gran atracción por el mar y fue así como decidió convertirse en surfista. No ha sido nada fácil porque es un deporte arriesgado, pero Constanza -de 14 años- ha demostrado una gran fortaleza y habilidad para dominar la tabla sobre las olas. Edith González está muy emocionada por lo bien que se desliza su hija y en algunas ocasiones comparte su hazaña en redes sociales.

Cristiano Jr y Matteo, hijos de Cristiano Ronaldo

El primogénito del delantero del equipo Juventus ha crecido con el fútbol y no nos extraña que por sus venas corra sangre de triunfador. Cristiano, de 8 años, se ha destacado en la liga infantil donde se desempeña como uno de los grandes jugadores profesionales y ¡cómo no serlo! si en casa tiene al máximo exponente del balompié de esta generación. Pero el pequeñito Mateo no se queda atrás y, con tan sólo 1 año de edad, ya ha demostrado su interés por este deporte, ¿seguirá los pasos de su papá? Solo el tiempo lo dirá.