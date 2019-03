Rashel Díaz regresó a ‘Un Nuevo Día’ tras varios días ausente, ¿en dónde estaba?

Entre risas y abrazos, Rashel Díaz fue recibida por Adamari López, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil, sus compañeros Un Nuevo Día, programa del que se ausentó una semana para tomarse unas merecidas vacaciones. La guapa cubana llegó feliz para continuar deleitando a sus fans con su presencia en el matutino de Telemundo, que por cierto, estaban muy preocupados debido a que no sabían sobre su paradero.

“De vuelta en el show, ¡feliz y recargada! Comienzo esta semana agradecida, con alegría y el ánimo por las nubes, aunque me costó separarme de mi cama. Qué lindo es volver a mi casa”, escribió la guapa cubana junto a una fotografía que publicó en su perfil de Instagram. Los seguidores de Díaz por fin pudieron respirar tranquilos, pues la ausencia de la presentadora en la televisión los hizo dudar sobre su permanencia en el matutino.

Al inicio del programa, sus copresentadores le dieron la bienvenida y ella se dijo muy contenta de estar de vuelta en la que considera su casa. “Feliz de estar de regreso, los extrañé muchísimo, tengo que confesarlo. Descansé, amigos, el descanso le hace falta al ser humano, así que si lo aproveché muchísimo y si me hacía falta, lo reconozco. Pero ya estoy de vuelta con toda la energía”, dijo entre bromas y risas de sus compañeros.

Desde el domingo anterior a su regreso, la hermosa presentadora se había mostrado ansiosa por estar de nuevo frente a las cámaras y a través de sus redes sociales anunció su regreso. “Mañana me toca regresar a trabajar con mi equipo hermoso de Un Nuevo Día… Después de una semana de descanso, ya estoy lista para volver al ruedo a divertirme con ustedes ¡nos vemos mañana!”, compartió en su Instagram junto a varias fotografías de todo el elenco del matutino detrás de cámaras.

Aunque la ausencia Rashel fue notoria, su lugar en el programa fue muy bien cubierto por la guapa mexicana Patricia Manterola, quien en otras ocasiones ha asistido al programa como presentadora invitada.

Cambios en Un Nuevo Día

Hace unos días, Marco Antonio Regil anunció que a partir del mes de mayo de este año ya no formara parte del matutino, sin embargo, aclaró que continuará trabajando con la televisora hispana en otros proyectos. “Voy a seguir con Telemundo con otros planes, pero me voy a retirar y primero que nada quiero decirles que estoy muy feliz y estoy muy contento. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a nuestro público, a los productores, a toda la gente de Telemundo”, dijo durante un segmento del programa.

Además de adelantar que próximamente conducirá un programa de concursos, el presentador mexicano dijo que la decisión de retirarse tenía que ver con sus intenciones de consolidarse como orador motivacional, faceta de su carrera que descubrió a raíz de la muerte de su mamá.

“Todos sabemos que la única forma de ser feliz realmente es seguir a tu corazón y desde que falleció mi madre, hace un par de años, he descubierto que lo que más me apasiona en la vida es dar talleres y conferencias de crecimiento personal, tengo muchas ganas de escribir ese primer libro que he ido postergando”, agregó.