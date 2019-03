Ana Patricia Gámez se solidariza con Aislinn Derbez y le da su consejo más maternal

Un año después de convertirse en mamá, Aislinn Derbez está lista para retomar su carrera y continuar con algunos proyectos como actriz. Sin embargo, sus planes no resultan tan sencillos de ejecutar como parece, pues con una bebé en casa, todo tiende a complicarse un poco pues Kailani no la puede acompañar a cumplir con su agenda laboral. Ana Patricia Gámez entiende muy bien la situación por la que atraviesa la hija de Eugenio Derbez, pues es madre de dos pequeños a quienes ha tenido que dejar en casa por cuestiones de trabajo y, de mamá a mamá, compartió con Aislinn su consejo más maternal.

Aislinn Derbez compartió un video en el que expresa su angustia por la separación de su hija ahora que quiere volver a trabajar. "Ahora que entré a trabajar ha estado bastante cañón porque entramos en una crisis de separación fuerte y (Kailani) llora mucho. Cada vez que me ve, llora. Pero es normal. Nunca habíamos estado separadas tanto tiempo", explicó la actriz y esposa de Mauricio Ochmann.

Aislinn, con su bebé en brazos todo el tiempo, resaltó la labor de las madres trabajadoras, a quienes admira por su esfuerzo. "En mi caso lo que más ayuda es que Mau sigue al pie de la letra las rutinas... Tener un papá que te eche la mano y que siga al pie de la letra todo, es increíble. Felicito a todos esos papás que lol hacen", agregó. Ana Patricia Gámez entendió a la perfección a lo que se refería, ya que como madre de una niña de tres años y un bebé de casi ocho meses, no ha sido nada sencillo salir a trabajar mientras una parte del corazón se queda en casa.

"En algún momento todas las mamás vivimos esa separación que hay cuando tenemos que regresar de la licencia de maternidad. Es más difícil cuando eres primeriza que cuando hay un segundo hijo", contó según su propia experiencia con Giulietta y Gael. La presentadora de Despierta América agregó: "Las mamás queremos estar 24/7 con ellos pero también es importante como mujer, como profesional tener un poco de esa independencia y aportar también al hogar".

Para hacer frente a la situación, Ana Patricia contó: "Lo importante es darle tiempo de calidad a los niños y ya cuando crecen entienden un poquito más, aunque cuando son chiquititos así, obviamente es más difícil". Ambas mamás coinciden en que la ayuda en estos casos es fundamental. Aislinn reveló que tiene una ayuda extra, una mujer que los ayuda con la comida y algunos quehaceres a quien le agradeció de corazón. Ana Patricia sabe que es la mejor compañía para los niños, pues en casa también tiene quien la ayude, una mujer que se quedó al cuidado de los pequeños hace unas semanas, cuando la presentadora salió de gira con el staff del show de Univision.



El importante apoyo de papá

Además de la ayuda que reciben de una tercera persona, Aislinn y Ana Patricia cuentan con el apoyo de sus esposos. La actriz sabe que puede dejar todo en manos de Mauricio Ochmann y volver a casa con la seguridad de que todo está en orden y hecho al pie de la letra. Ana Patricia, aunque es más reservada en este aspecto de su vida personal, también tiene el apoyo de su esposo, quien la consiente en la feliz etapa de la maternidad. La ex Nuestra Belleza Latina recién compartió una foto del detalle que su esposo Luis Carlos Martínez le obsequió hace unos ayeres. "Hace cuatro años mi esposo me regaló este arreglo de orquídeas, no siempre están así de lindas pero nunca dejan de florecer", explicó la también mexicana sobre el detalle que tiene en el jardín de su casa muy a la vista de todos.