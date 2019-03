Vadhir Derbez tuvo que cambiar su porte de galán para dar vida al personaje de ‘Beto’, en su más reciente trabajo en cine. Debido a las exigencias del papel en la película Dulce Familia, el hijo de Eugenio Derbez transformó su físico y a través de sus redes sociales detalló que no fue nada fácil, pues tuvo que subir de peso, además de rapar su cabello. El joven actor compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece en la piel de su personaje.

Vadhir acompañó la foto, en la que luce irreconocible, con un mensaje en el que explicaba por qué había cambiado su look, además de detallar que le ha costado mucho trabajo bajar las libras extra que subió para esta película, pues asegura que le apasiona comer. También dio a conocer que, debido a que su personaje padecía de alopecia (caída del pelo), constantemente tenían que raparlo. Aunque estuvo un tiempo con ese look, el actor de 28 años asegura que no llegó a familiarizarse con su cambio de imagen.

En su Instagram, donde tiene más de 2.5 millones de followers, el actor de películas como Ladrones (2015), escribió: "¡Conozcan a Beto! Para la película de Dulce Familia tuve que engordar y raparme jaja. Fue demasiado difícil prepárame para esto y dejar el ego a un lado (claro que pega jaja). Subí 17 kilos y ahora estoy bajando todo de vuelta (la verdad me he tardado jaja pero me encanta tragar)", explicó.

Pero el peso no fue lo único a lo que se tuvo que enfrentar, sino que también tuvo que hacerse a la idea de traer la cabeza rapada. "Y así me veo con alopecia jajaja me tenían que estar rapando para la continuidad y nunca me acostumbré al look", detalló sobre su drástico cambio de imagen. Por lo que Vadhir dejó ver, parece que su personaje es un hombre de lo más tierno, pues aseguró que a todos los que vieran la película, les encantará. "Pero Beto tiene un corazonzote y se acepta como es y eso es lo importante. ¡Sé que se van a enamorar de él! ¿Cómo ven? ¿Quién se rifa así como estoy en la foto?", concluyó el simpático artista.

En la película, la cual se estrenará el próximo 10 de mayo en México, también aparecen Florinda Meza, Fernanda Castillo y Regina Blandón.

Un proceso compartió hace tiempo

Desde el año pasado, Vadhir venía adelantando a sus fans algunos detalles de su personaje como ‘Beto’. A mediados de 2018, el hijo de Eugenio Derbez compartió con sus fans su nerviosismo por tener que subir tanto de peso, y claro, su temor de no poder deshacerse de las libras de más.

“Estoy muy nervioso de no poderlos bajar después. Estoy tratando de subir de 12 a 15 kilos que es un montón. Casi no se me nota en la cara, pero en el cuerpo sí”, confesó en una transmisión en vivo en sus redes sociales. También compartió que el hecho de tener que decir adiós a su característico peinado, lo hacía sentir inseguro. “Siento que me voy a ver terrible. Entonces ya me fui a comprar un montón de gorritos y de cosas que me voy a poner para tapar todo. Así nadie se dará cuenta”.

A unos meses de esas confesiones, su esfuerzo y profesionalismo han dado buenos resultados, ya que Vadhir dejó boquiabiertos a sus fans con su impactante transformación.