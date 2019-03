Lili Estefan, indignada, le envía su apoyo a Dayanara Torres

En medio de su tratamiento contra el cáncer de piel con el que fue diagnosticada, Dayanara Torres parece enfrentarse a otra complicada situación en el ámbito personal. Según reportes de People en Español, el productor Louis D’Esposito rompió su compromiso de boda poco después de que la puertorriqueña anunciara a través de su cuenta de Instagram la enfermedad a la que hacía frente. La ruptura de la relación tomó por sorpresa a los fans y amigos de Dayanara, quienes se solidarizaron con ella en estos complicados momentos. Lili Estefan fue una de ellos y se refirió a la noticia en uno de los espacios de El Gordo y la Flaca.

VER GALERÍA

Dayanara Torres estaba a punto de casarse con el empresario, a quien ya le había presentado de manera formal a sus hijos Christian y Ryan -fruto de su matrimonio con Marc Anthony-. Los chicos ya convivían con él e incluso se fueron de vacaciones en un viaje familiar. "Eso es lo que pasa cuando uno piensa que va a lo seguro con un hombre. Los niños lo conocen. Tienen que afectarse, es lo normal porque sintieron cierta seguridad y protección, en un momento; y ahora este compromiso se rompe", dijo Lili con tristeza.

Notas relacionadas:

- ¡Con una sonrisa en el rostro! Así enfrentó Dayanara Torres su primer día de tratamiento contra el cáncer

- Dayanara Torres abre su corazón para revelar la razón del fallecimiento de su padre

Por un momento, Lili recordó aquellas situaciones en las que la ex juez de Mira Quién Baila ha pasado por malos ratos en su vida, y con empatía, aseguró. "Ha sido fuerte para ella y aquí estamos. De verdad que no entiendo qué más le puede pasar a Dayanara", agregó la Flaca sobre la guapa actriz. Junto a ella, Clarissa Molina aprovechó para mandarle un beso a la juez que semana a semana la vio crecer en la pista de baile en la competencia en la que resultó ganadora. "Mandándole mucha buena energía a Dayanara. Un besote para ti", dijo la ex Nuestra Belleza Latina.

Karla Martínez y Francisca Lachapel también comentaron al aire la situación por la que atraviesa Dayanara Torres. "Otro golpe bajo", dio Karla ante la cámara de Despierta América. "Ella siempre se levanta de todas esas caídas que ha tenido que pasar a lo largo de su vida", agregó. "Desde aquí te mandamos un abrazo, sabes que cuentas con nosotros y sabemos que te vas a levantar de esta como lo has hecho en toda tu vida. ¡Te queremos mucho, Dayanara!", dijo con tono cálido la presentadora de televisión.

VER GALERÍA

Los detalles que podrían confirmar la ruptura del compromiso

Según los reportes, Louis D'Esposito rompió su compromiso matrimonial por medio de una llamada telefónica en la que argumentó que "tenía mucho trabajo" y que era "too much" para él acompañarla en el tratamiento contra el cáncer. Hasta el momento ni Dayanara ni el empresario han hecho comentarios al respecto; sin embargo, hay algunos detalles en las publicaciones de la ex reina de belleza que podrían confirmar la noticia.

En su más reciente video, en el que Dayanara Torres compartió con alegría que el cáncer no se expandió a sus órganos vitales, ya no se aprecia detrás de ella la fotografía junto a Louis D'Esposito que, en el clip en el que anunció la noticia de su enfermedad, era bastante notoria. Además, la ex juez del reality de Univision ha hecho algunas publicaciones que podrían estar relacionadas con su separación. "Me enfoco en las cosas buenas", escribió junto a un arreglo floral después de agradecer y darle 'me gusta' a varios comentarios de apoyo y ánimo que le dejaron sus seguidores tras enterarse de la noticia.

VER GALERÍA