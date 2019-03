¡Se acerca el gran día! Después de tanto esperar, finalmente Sophie Turner y Joe Jonas han revelado cuándo será su boda. Sin duda, este año será una fecha importante para la actriz, pues no solo culmina su faceta como Sansa, el papel que interpreta en la serie que la hizo famosa, Game of Thrones, sino que también le dará el 'sí' para toda la vida a su prometido, al menos así lo confirmó el cantante quien dijo para el programa de James Corden que "será una boda de verano".

VER GALERÍA

Joe será el tercero de los cuatro hermanos en caminar hacia el altar. Recordemos que Nick Jonas celebró su enlace con Priyanka Chopra a finales de 2018 y Kevin se convirtió en el esposo de Danielle en 2009. Ahora es el turno de Joe, quien finalmente nos ha dado una fecha. "Las 18 bodas de Nick fueron increíbles", bromeó Joe entre las risas del público, "y Kevin tuvo una tormenta de nieve en su boda, así que he aprendido: ten una sola y que no sea en diciembre".

Este será un enlace lleno de celebridades, pues no solo se espera que acudan todos los miembros de la familia Jonas, con la actriz hindú incluida, sino también el reparto completo de la serie de HBO, como ocurrió en la romántica ceremonia que celebraron Kit Harington y Rose Leslie en Escocia el pasado mes de junio.

VER GALERÍA

Lo que no está claro es dónde será la boda. Debido a que Sophie es británica, es muy probable que se celebre en Inglaterra, pero hasta el momento no se ha confirmado nada. Sin embargo, a principios de diciembre, el entrenador de la pareja, Mike Bayer, posteó -por accidente- un video de la supuesta invitación a la boda: una caja sellada donde se podía leer "Sophie and Joe 2019 France". El clip fue retirado del perfil de Instagram de Mike, pero fue rescatado por una cuenta de fanáticos de los Jonas Brothers, ¿celebrarán su boda en Francia? De momento, solo el tiempo lo dirá.

Más notas como esta:

Los Jonas Brothers tienen un nuevo video ¡protagonizado por Priyanka Chopra y Sophie Turner!

¿Cómo será la despedida de soltero de Joe Jonas? Su hermano Nick tiene las claves

Lo que Joe sí ha revelado es que habrá un partido de rugby, deporte al que son aficionados en la familia de la novia, entre los Jonas y los Turner. Aunque la pareja no ha ocultado su relación en ningún momento, sí han sido muy discretos con su vida privada y la actriz todavía no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su futuro esposo. Eso sí, su última publicación es promocionando el nuevo proyecto musical de los tres hermanos.

VER GALERÍA

La relación amorosa entre ambos surgió en noviembre de 2016, cuando fueron vistos muy cariñosos durante los MTV Europe Music Awards. Un año después, el cantante le hizo la gran pregunta a la actriz con un impresionante anillo y ella aceptó. A pesar de que la pareja es muy discreta, a través de sus perfiles en Instagram hemos podido descubrir algo más sobre ellos. "Todo el mundo está muy contento por ellos, y su familia y amigos están encantados. A todo el mundo les encanta verles juntos", aseguró una fuente cercana a los Jonas a la revista People. "Ella es joven, pero no lo aparenta y es muy madura. Joe nunca ha estado así con una chica".

Su relación tuvo el empujón final en estos últimos meses después de vivir las múltiples fiestas de boda de Nick y Priyanka, en las que Sophie actuó como una dama de honor y buena amiga de la novia para celebraciones como la despedida de soltera. Una buena relación que quedó inmortalizada en el videoclip de Sucker, la vuelta de los Jonas Brothers en donde aparecen las tres "señoras de Jonas" disfrutando de su nueva familia llena de diversión y picardía.