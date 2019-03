Cada día está más cerca la fecha para que Giselle Blondet por fin conozca a su nieta, una pequeñita que llevará por nombre Sophia. Y mientras llega la cigüeña, la presentadora y su hija menor, Gabriella Trucco, celebran a lo grande la dicha de la dulce espera. Madre e hija se reunieron este fin de semana con sus amigos y seres queridos más cercanos para festejar el baby shower de la bebé que pronto se sumará a la familia y que convertirá a Giselle en una feliz abuela.

VER GALERÍA

Desde horas antes del evento, Giselle Blondet estaba muy contenta por esta bella celebración en la que se enfocaban por completo en la próxima llegada de la bebé. "Así estoy hoy... ¡feliz y contenta porque estaremos celebrando el baby shower de mi tormenta tropical, Gabriella Trucco! Cada vez más cerca el momento que esperamos con tanto amor", escribió para sus fans mostrando una gran sonrisa que sólo la llegada de un bebé puede ocasionar.

Notas relacionadas:

- ¡Sigue igualita! Giselle Blondet y sus fotos más tiernas del pasado

- Giselle Blondet recibió un beso en la boca ¡de una jirafa!

En una celebración muy girly, llena de flores y detalles de colores pastel, Giselle y su hija mayor, Andrea Iglesias, posaron de la forma más tierna junto a la futura mamá, ambas besando la pancita de Gabriella con mucho cariño. "Dos de mis personas favoritas en el planeta. Las que siempre se encargan de hacerme sentir especial y amada", escribió Gabriella al lado de la imagen que su mamá republicó en sus propias redes para expresar la gran dicha que siente por ser parte de esta bella historia. "¡Gracias mi amado Dios por permitirme vivir los momentos más felices justo a los seres que amo!", expresó Blondet en su mensaje, en el que reveló que sólo es cuestión de días para que nazca Sophia. "¡En cualquier momento puede llegar nuestra chiquitina!", contó emocionada.

VER GALERÍA

En la divertida fiesta no faltaron los juegos y Giselle Blondet participó tratando de adivinar cuánto medía la pancita de su hija, lo que causó la risa de la futura mamá y los invitados porque se pasó por varias pulgadas. Para la fiesta, la ex jurado de Nuestra Belleza Latina llevó un vestido corto, blanco y sin mangas que eligió con la ayuda de sus seguidores. En él se podía leer la frase "Amore e belleza (amor es belleza)", un mensaje que coordinó a la perfección en el evento familiar.

VER GALERÍA

La dulce espera más especial

Giselle Blondet está muy emocionada con el embarazo de su hija menor, un alegre suceso que las ha unido aún más. La presentadora, llena de felicidad, comparte con sus seguidores los momentos más emocionantes de la dulce espera de su hija, como el Día de Acción de Gracias, cuando reunidos en familia revelaron que el bebé sería una niña.

De la misma forma, madre e hija compartieron la primera foto de la bebé, momentos llenos de felicidad que se reflejan en la sonrisa de ambas. Giselle, nostálgica y emocionada, compartió una instantánea más en la que recordó la infancia de su hija para después compararla con la actualidad. "Esta foto parece que fue ayer y hoy espero con ansiedad la llegada de mi pequeña princesa Sophia. ¡En el 2019 cumpliré mi sueño de ser abuela! ¡No saben lo ilusionada y feliz que me siento! ¿Como seré como abuela? ¿Qué sentiré al conocer a mi primera nieta?", escribió Blondet desde el fondo de su corazón para después recordar sus propias experiencias.

"Mi mamá se encargó de darles el primer bañito, me enseñó a cuidar a mi mariposita esos primeros días en los que yo no tenía la menor idea de lo que debía hacer. Me ayudó con cada uno de mis hijos. ¡¡Ahora me toca a mí!!", agregó ilusionada y un poco nerviosa por esta nueva etapa de su vida.

VER GALERÍA