Alejandra Espinoza no podría estar más feliz en su papel como mamá, y eso se nota en las publicaciones que hace en las redes sociales sobre los momentos más divertidos que pasa con su hijo Matteo. El pequeño de tres años es un niño muy activo y curioso que por su energía y creatividad llama mucho la atención de los fans de mamá. Para Alejandra, ese detalle en la personalidad del niño lo hace único y, llena de amor, reveló cómo es que logra tener tanta paciencia ante las ocurrencias de Matteo.

"Para mí, ser mamá es lo más fácil del mundo", contó Alejandra Espinoza en una serie de preguntas y respuestas en sus Instagram Stories, en la que una de sus seguidoras la cuestionó sobre la paciencia que tiene con su hijo. "Sólo hay que entender que son niños y por eso se tienen que comportar como tal", explicó la también conductora de televisión. "¡Para mí, es una bendición hasta cuando hace travesuras!", agregó contenta sobre los ratos llenos de alegría que vive con su hijo.

En casa, Alejandra Espinoza es una mujer muy entregada que se ha encargado de desarrollar la inteligencia de su hijo sin llevarlo a la escuela. El pequeño de tres años sorprendió a todos hace varios meses cuando demostró que ya se sabía las letras, además de que tiene una excelente memoria, pues es capaz de identificar aviones y aereolíneas por su logo. Por si fuera poco, Matteo también es bilingüe, pues de sus padres aprendió a hablar en español. "Es lo único que hablamos en casa y siempre trato de corregirlo cuando dice una palabra mal", explicó Alejandra en otra de las respuestas que dio sobre la vida con su hijo.

En este contacto cercano que Alejandra Espinoza tuvo con sus fans, también contó cómo fue que se inspiró en Aiden como el primer nombre de su hijo. "Quería que su primer nombre comenzara con A y un día grabando un segmento para El Gordo y la Flaca, le conté a mi amiga Kim Shepherd y ella me dijo: '¿Qué tal Aiden?', ¡y me encantó! En ese instante lo decidí".

Por muy delicado que fuera, la también modelo no hizo a un lado ningún tema del que la cuestionaban e incluso se refirió a los complicados momentos que vivió antes de que naciera Matteo. Luego de recibir la pregunta "¿Le has contado a Matteo que tiene hermanitos en el cielo?", ella escribió: "Es muy chiquito para entender".

Alejandra Espinoza se confiesa con sus fans

Además de hablar de lo maravillosa que es su vida como mamá, Alejandra Espinoza contestó preguntas de estilo y de cómo es su relación con su esposo, Aníbal Marrero. La presentadora explicó que últimamente no ha compartido fotos con el amor de su vida porque "es un panchero y no le gusta tomarse fotos". Además, con su característico sentido del humor, dejó claro que no le perdonaría una infidelidad y que ella sólo le hace berrinches cuando no le toma buenas fotos.

Sobre sus proyectos a futuro, Ale reveló que está trabajando en su propia línea de ropa que podría lanzar para mediados de año. Además, aunque no está para nada arrepentida de haberse cortado el pelo y le encanta el estilo bob que lleva desde hace meses, para el verano tiene planeado cambiar de look y, según reveló, podría volver al pelo largo, esta vez con destellos rubios.