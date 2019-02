Maluma y Madonna de nuevo juntos, ¿qué tienen entre manos?

Si la primera vez que Maluma y Madonna coincidieron causó gran furor entre sus fans, su reciente reencuentro es un verdadero motivo para celebrar. Los rumores eran ciertos y el colombiano por fin confirmó que él y la reina de pop unirán sus voces en una canción. A través de una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram, Maluma y Madonna dieron las primeras impresiones de esta unión en la que se notan muy contentos.

El pretty boy y la intérprete de Music posaron para la cámara desde un estudio de grabación en donde se ven bastante cómodos y entretenidos con la canción en la que trabajan juntos. La química de ambos cantantes es contagiosa y, a juzgar por las imágenes, ambos se entendieron a la perfección. "Señora Loca y Señor Cuidadoso", escribió Maluma al lado de una de sus fotos. En una más, reveló el nickname de esta unión en la que dos grandes del entretenimiento coinciden: "MA DU MA".

Madonna no se quedó atrás y también enmarcó el momento en sus propias redes sociales. En la foto de ella, los dos aparecen frente al micrófono, con audífonos y lo que parece ser la letra de la canción que interpretan juntos. "Cocinando algo de fuego aquí...", anotó Madonna sobre la imagen, una frase que podría ser una pista del tema que interpreta como Maluma.

Lo que ahora es una realidad confirmada, hace unos días era solo una posibilidad. Y es que los rumores empezaron a correr luego de que el coreógrafo Marvin Gofin publicara en sus Instagram Stories un video en el que Madonna grababa una nueva canción y, en el que también se alcanzaba a ver a Maluma después de unos segundos. Y, aunque no se puede escuchar nada en el clip, la colaboración era inminente.

¿Un sencillo en el nuevo disco de Maluma?

Aunque Maluma y Madonna hicieron pública su unión musical, hasta la fecha no se han revelado más detalles de este proyecto, por lo que las expectativas son muy altas. Días atrás, Maluma reveló que se encontraba en el estudio trabajando en su nuevo material discográfico, por lo que Madonna podría ser una colaboradora en el próximo disco del pretty boy y no sólo el trabajo de un sencillo.

La semana pasada, Maluma sorprendió a una fan con un adelanto del que podría ser su próxima canción para el verano. Tras una serie de preguntas y respuestas, la chica originaria de Argentina le pidió que le cantara algo porque su novio acababa de terminar con ella. La petición no pudo ser más adecuada, pues el colombiano empezó a cantar: "Ella no está buscando novio... Nunca novio, no...", letra de la que ya había dado un adelanto junto a una de sus fotos en Instagram. "Me van a regañar, no podía cantar eso", dijo momentos después, revelando que la canción aún era un secreto, pero continuó entonando la melodía para el gusto de sus admiradores.

