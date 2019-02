Eugenio Derbez revela el poderoso motivo que lo llevó a rechazar un protagónico en una película de Alfonso Cuarón

Como si se tratara de una tradición, Alfonso Cuarón volvió a conquistar el premio a Mejor Director durante la entrega número 91 del Oscar. Y es que el mexicano se llevó a casa el codiciado galardón por segunda vez en su carrera gracias a su trabajo en la película Roma. Aunque actualmente es uno de los directores favoritos de la industria y muchos actores quisieran ser parte de sus proyectos, no siempre fue así. Según reveló Eugenio Derbez, al inicio de su carrera tuvo que rechazar un papel protagónico en uno de los primeros filmes del laureado cineasta.

A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano envió un emotivo mensaje a su compatriota en plena víspera de la entrega del Oscar, en el que le deseó suerte y lo felicitó por su nominación, además de destacar el orgullo que le hace sentir al representar a través de Roma, al país que lo vio nacer. Sin embargo, hubo un fragmento de su mensaje que llamó la atención.

Eugenio Derbez recordó en su carta, la ocasión en que el cineasta lo invitó a formar parte del elenco protagónico de una de sus primeras películas, invitación que tuvo que rechazar. “Tal vez Alfonso ya no recuerde esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte”, relató el también comediante. “Yo estaba luchando para salir adelante como actor y tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana”, continuó.

Y aunque Derbez no se mostró arrepentido, pues la decisión que tomó al final resultó muy positiva para su carrera, reconoció la grandeza de Cuarón. “Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento, pero he tenido el honor y el orgullo de ver el ascenso de Alfonso como director y he emprendido muchos viajes maravillosos a través de su arte”, compartió.

Notas relacionadas:

- Eugenio Derbez y la tierna conexión con su hija Aitana gracias a Selena Gomez

- La familia Derbez y sus heladas, pero divertidas vacaciones en Nueva Zelanda

Derbez en el Oscar

Desde hace unos años, Eugenio Derbez se ha convertido en una de las estrellas latinas más reconocidas en la industria del cine de Hollywood. De hecho, el actor ha construido una relación muy cercana con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, pues fue invitado como presentador en la entrega del Oscar del año pasado y para esta ocasión se convirtió en miembro del prestigioso organismo y tuvo a oportunidad de votar por las películas nominadas este año.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante reveló que para esta edición del Oscar se le había concedido el honor de poder emitir su opinión sobre los filmes que deberían resultar ganadores y no pudo ocultar su emoción al ser considerado para este gran honor. “Este año tengo derecho a votar, pero también tengo q ver todas las categorías nominadas. Es mucho trabajo, pero ¿a poco no está increíble?”, escribió el actor junto a un video en el que muy feliz presumió el paquete que le había llegado directamente desde la Academia.