Yalitza Aparicio conquista el corazón de Glenn Close, su principal rival en los Oscar

Solo faltan unas horas para que la entrega anual del Oscar se lleve a cabo. Mientras tanto, las estrellas y nominados que asistirán a la gala más importante del mundo de la cinematografía ya comenzaron a llegar hasta Los Ángeles, ciudad donde cada año se realiza la importante entrega de premios. Una de ellas es Yalitza Aparicio, quien desde hace unos días reveló que ya se encuentra en el lugar, en la víspera de la que sin duda será la noche más importante de su vida.

La lluvia de estrellas ha comenzado en Hollywood, sin embargo, ha sido el encuentro entre la protagonista de Roma y una de sus rivales más cercanas en la categoría de Mejor Actriz, el que se ha llevado toda la atención. Se trata de Glenn Close y quien a pesar de competir en la misma categoría que Aparicio, ha demostrado que entre ellas no existe ninguna rivalidad y que solo hay admiración y respeto de una hacia la otra.

Así lo ha demostrado la nominada al Oscar por su actuación en la película The Wife a través de su perfil en Instagram, en donde publicó una hermosa fotografía en la que vemos a Close abrazar de manera muy maternal a la actriz mexicana, al tiempo que ambas no pueden ocultar la gran química que existe entre ellas. “Yalitza y yo de blanco en la recepción de Hollywood Women in Film. Ella es un tesoro nacional mexicano revolucionario”, escribió la actriz debajo de la instantánea que ya acumula más de 24 mil likes y que ha generado un sinfín de comentarios positivos.

“¡Viva México! Gracias por reconocer la belleza y el talento de nuestra paisana”, escribió un follower mexicano debajo de la instantánea. “Eres una actriz muy humilde, te admiro por reconocer el talento de una estrella naciente, mientras tu eres una artista consolidada y respetada”, compartió otro de los seguidores de Glenn.

No es la primera vez que la actriz se expresa con emoción sobre Yalitza. Durante la entrega de premios Movies for Grown Ups, habló sobre su admiración hacia la oaxaqueña y se mostró emocionada por compartir terna con ella. “Es fantástica. Es genial y Alfonso (Cuarón) me dijo que era maestra de preescolar, que estaba enseñando. Nada que ver con lo que hace en la película. ¡Wow! Me encanta su rostro, es hermoso”, dijo Glenn Close al programa Suelta la Sopa sobre su par mexicana.

Más notas como esta:

- OMG! El elenco de ‘Roma’ hace sesión de fotos con looks masculinos

- Yalitza Aparicio quiere aprender inglés para trabajar en Hollywood

La gran noche de Yalitza

Yalitza Aparicio se encuentra nominada como Mejor Actriz en los Oscar. Un logro que seguramente jamás imaginó, pues antes de convertirse en la protagonista de la película Roma, la joven mexicana se desempeñaba como maestra de preescolar en su natal Tlaxiaco, México.

Ahora, convertida en toda una superestrella y lejos de su querido Oaxaca, Yalitza se encuentra lista para conquistar la alfombra roja en la que desfilará de la mano de su madre y de su coprotagonista, la actriz Marina de Tavira, también nominada al Oscar en la categoría de Mejor Acrtriz de Reparto, y junto a su descubridor y director, Alfonso Cuarón. ¿Pero Yalitza se encuentra lista con un discurso preparado en caso de resultar ganadora? Ella misma nos lo cuenta.

“No tengo ningún discurso preparado. ¿No sería mejor decir algo que salga en ese momento del corazón?”, dijo en entrevista exclusiva para nuestra publicación hermana ¡HOLA! México.