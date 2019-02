¡En su mejor momento! Raúl de Molina y su increíble cambio físico que ni él mismo puede creer

Aunque no ha sido un camino fácil para Raúl de Molina, su reto de perder peso ha sido de lo más divertido. El presentador de El Gordo y la Flaca empieza a notar los cambios en su físico después de internarse voluntariamente en una clínica para perder peso en Miami. Orgulloso de los buenos hábitos alimenticios y de ejercicio que adoptó, Raúl se sorprendió a sí mismo cuando encontró una fotografía de hace más de 20 años en donde lucía muy diferente y no evitó hacer una comparación de antes y después de su cuerpo.

VER GALERÍA

Raúl de Molina armó un collage en el que se puede ver una foto de finales de 2018, una actual y una de sus vacaciones en 1997. "¿Qué les parece? La foto de la izquierda es de diciembre en Nueva York. La del medio es de ayer después de 31 días en Pritikin Wellness y la de la derecha es de hace 22 años en Hawái", explicó el conductor. "Desde hace 22 años al día de hoy, pero 90 libras menos", aseguró con orgullo.

Notas relacionadas:

- Con varias libras menos, Raúl de Molina inspiró a un hombre a bajar de peso

- ¡Hasta las lágrimas! Raúl de Molina hizo llorar a su hija por un conmovedor regalo que él recibió

El amigo de Lili Estefan no deja de impresionarse con lo mucho que ha bajado de peso y lo diferente que luce en comparación a un par de décadas atrás. En otra de sus publicaciones en Instagram, el periodista compartió otra foto de hace tiempo con la que se dio cuenta de lo mucho que pesaba en ese entonces. "Sigo tratando de perder peso y encuentro esta foto de hace 23 años en Roma, y miren lo gordo que me encontraba", escribió junto a la imagen. "A través de los años he bajado, pero nunca he estado flaco", agregó.

VER GALERÍA

La meta de Raúl de Molina es perder de 30 a 40 libras –y no recuperarlas-, y está a poco de cumplirla. Semana a semana hace un recuento de cuánto peso ha perdido desde que inició con su tratamiento y contó con orgullo en sus Instagram Stories que tiene 31 libras menos desde enero pasado. El cambio se nota, incluso en la entrega de Premio Lo Nuestro de esta semana, el conductor lució mucho más delgado con un traje de saco blanco y pantalón negro.

Millie de Molina, el gran apoyo de Raúl

A pesar de que Raúl de Molina ha estado lejos de casa en las últimas semanas, haciendo un gran esfuerzo por su salud, su esposa, Millie de Molina no se separa de su lado. La mujer lo acompaña en la clínica cada vez que es posible y hasta se suma a las rutinas de entrenamiento de su amado. Incluso, el Día de San Valentín, lo pasaron juntos todo el día. "Mi Valentine me acompaña hoy haciendo ejercicios desde temprano", escribió Raúl al lado de un video en el que ambos se esfuerzan en la elíptica y que el decoró con el hashtag El amor de mi vida.



Por la tarde, Millie estuvo con él durante la transmisión de El Gordo y la Flaca, en donde quedó claro que siguen tan enamorados como el día que se casaron. Además de Millie, su hija Mia de Molina apoya por completo a su papá en esta meta personal y, aunque se encuentre en Washington estudiando, cada vez que puede viaja hasta Miami para estar junto a sus padres.