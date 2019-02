Gabriel Soto abre su corazón y responde a Geraldine Bazán: 'Perdóname si te hice sentir mal'

Gabriel Soto estuvo presente la noche de este jueves en la entrega de Premio Lo Nuestro, en donde a pesar del ambiente lleno de alegría y diversión, el actor no lucía su sonrisa como en otras ocasiones. En días recientes, su vida personal fue el centro de atención luego de que su ex esposa, Geraldine Bazán, publicara un video en el que cuenta a detalle cómo fue que vivió su separación de Gabriel, quien ahora es pareja de la también actriz, Irina Baeva. Y aunque había optado por no hablar al respecto ante los medios de comunicación, Soto decidió compartir un video dirigido especialmente para su ex, titulado como Pongamos punto y final, y dejemos de hacernos daño, en el que además de pedirle perdón, le agradece por el tiempo juntos.

Desde su habitación de hotel, casi a las 3:00 am en Miami, Gabriel Soto inició su clip. "Los que me conocen saben que no suelo hacer este tipo de videos, pero dadas las circunstancias de todo lo que está pasando en mi vida, sentí que era importante hacerlo", explicó. “Quiero empezar dándote las gracias, Geraldine por haber compartido conmigo 10 años de nuestras vidas, gracias por tu amor, por tu paciencia y por haber estado conmigo. Pero sobre todo lo más importante por haberme dado lo más preciado y lo más amado que tenemos que son nuestras hijas. Sin embargo, me pregunto ¿en qué momento nos herimos tan profundamente?, ¿en qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy?, ¿en qué momento dejamos que terceras personas y tantas personas opinaran acerca de nosotros, de nuestra relación y de nuestras hijas?”, continuó.

“A lo mejor me vas a decir que en el momento en que te fallé. Y sí, tienes toda la razón. Te fallé. Pero creo que este fallo ya venía de tiempo atrás, fue una relación de 10 años de muchos altibajos, de muchos momentos muy bonitos de los cuales me quedo con eso, me quedo con ese recuerdo para siempre; pero también de momentos difíciles”, dijo ante la sorpresa de quienes han sido testigos de este clip.

“Llegó un momento en donde ya no había paz, ya no había amor, ya no había felicidad, ya no había armonía y creo que nuestra separación vino mucho antes de un divorcio. Creo que la problemática más difícil y que nunca pudimos superar fue cuando se me imputaron todas esas cosas que todos sabemos. Sin duda alguna fue algo muy difícil para nosotros que marcó el rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar”, dijo sobre los rumores de infidelidad en los que se vio involucrado con su compañera de trabajo, Marjorie De Sousa.

Gabriel, dispuesto a mantener la paz entre él y su ex esposa, se disculpó con ella. "Te quiero pedir perdón. Perdóname por haberte puesto a ti y a nuestra familia en esa situación, a nuestras hijas. No fue mi intención. Toda esa información tergiversada, manipulada, sacada de contexto nos dañó profundamente, nos hizo un daño moral irreversible”. El actor mexicano agregó: “Perdona también si te hice sentir mal al verme con alguien más cuando entre nosotros ya no había nada más que un simple papel". Gabriel continuó: “Te digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas y respeto mucho tu pensar. Aquí no hay verdades, aquí no hay mentiras, aquí simplemente es la perspectiva que cada uno tiene y el contexto que cada uno le da a las cosas”.

Gabriel Soto sobre los mensajes de Irina Baeva

En su video, Gabriel Soto habló por su hoy pareja, Irina Baeva: “Si te incomodó el actuar de Irina creo que ella también está viviendo su propia historia y no tiene ningún rencor, ningún dolo, ningún nada. Ningún sentimiento negativo hacia ti, mucho menos hacia las niñas, ni mucho menos hacia lo que vivimos”, dijo. “Ella respeta y respetará siempre tu versión aunque no la comparta, pero la respeta". Sin rencores, Gabriel le deseó lo mejor en el futuro a la madre de sus hijas: "Respeto la nueva relación en la que estás, en la cual deseo que realmente seas muy feliz, que encuentres esa felicidad que a lo mejor yo no te pude dar”.

El actor concluyó su mensaje agradeciendo, una vez más, a Geraldine y reconociendo la buena labor que hace en su papel como mamá. “También te quiero dar las gracias por decirme que soy un buen papá, quiero decirte que tú eres una gran madre y agradezco a Dios que seas la madre de nuestras hijas y bueno pues de verdad deseo de todo corazón que esto ya termine por el bienestar de todos nosotros, por el bienestar tuyo, por el bienestar mío, pero sobre todo por el bienestar de las niñas”, dijo.