Khloé Kardashian pone fin a su relación con Tristan Thompson ante nuevos rumores de infidelidad

Khloé Kardashian tiene el corazón roto. Una vez más, la empresaria hace frente a rumores de infidelidad de parte de su pareja y el padre de su hija, Tristan Thompson, aunque esta vez la separación parece que es definitiva. Khloé habría tomado esta decisión luego de que TMZ publicara que el jugador de la NBA fue captado en actitud muy cariñosa con otra mujer, una noticia que por su naturaleza ya es bastante dolorosa, pero que pegó aún más en la menor de las Kardashian luego de enterarse de que Tristan le fue infiel con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

De acuerdo con el sitio, Tristan viajó la semana pasada a Los Ángeles para pasar el Día de San Valentín junto a Khloé y su hija, la pequeña True. Incluso, por la celebración, Khloé publicó el original arreglo de rosas que recibió por parte de su pareja. Sin embargo, el domingo por la noche, Tristan y Jordyn coincidieron en una fiesta, en donde fueron vistos muy juntos y hasta besándose.

Al enterarse, Khloé puso punto final a su relación con el padre de su hija, según informa TMZ. La noticia llega a la familia Kardashian casi un año después de que se revelara la infidelidad de Tristan, misma que salió a la luz días antes de que Khloé diera a luz a la pequeña True. En aquel entonces, la hermana de Kim Kardashian había viajado a Cleveland para estar cerca de su pareja en el momento de recibir a la cigüeña. Sin embargo, salió a la luz un video de Tristan en actitud muy comprometedora con un par de mujeres, con las que se reunió en octubre de 2017, cuando Khloé se encontraba en la dulce espera. A pesar de ello, Koko perdonó a su pareja al igual que la familia, y le dieron una nueva oportunidad, la cual parecía haber aprovechado pues se mostraba en familia junto a Khloé y True.

Kylie Jenner, devastada ante la noticia

Khloé Kardashian no es la única de la familia que la ha pasado mal con la infidelidad de Tristan Thompson. La joven empresaria aún no puede creer que su amiga esté envuelta en este escándalo que lastima de forma directa a su hermana y a su sobrina. De acuerdo con TMZ, Kylie al principio no creía todo lo que se decía, pero después de conversar con otras personas que estuvieron en la fiesta, se dio cuenta de la realidad.

Incluso, antes de que se revelara la noticia, Kylie y Jordyn estaban juntas, publicando su día a día como era costumbre en las redes sociales. Las chicas, además de mejores amigas, eran inseparables y tenían negocios en común. Jordyn vivía en el hogar de Kylie y continuamente protagonizaba con ella las fotos de Instagram de la casi billonaria y su bebé, Stormi. No obstante, después del escándalo, la relación entre ambas chicas no parece que vaya a seguir adelante.

