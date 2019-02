Irina Baeva hace frente a las acusaciones con un comunicado

Irina Baeva rompió el silencio a través de sus perfiles en las redes sociales. Luego de que Geraldine Bazán publicara un video en el que cuenta a detalle cómo vivió su separación de Gabriel Soto, la actriz rusa emitió un comunicado sobre la situación en la que dejó clara cuál es su postura. En su texto, Irina además aclara cuáles son sus prioridades y asegura que está lista para pasar la página.

“A quien corresponda: Dadas las circunstancias ocurridas durante el día de ayer a través del contenido de un video, en mi derecho a réplica comento lo siguiente: Yo Irina; respeto cualquier versión e interpretación de cada persona. La verdad absoluta nadie la tiene. Y por mi parte jamás se escuchará acusación alguna o señalamiento hacia nadie, y no es porque no se tenga nada qué decir, sino por el simple hecho del respeto hacia mi persona, mi privacidad y respeto hacia todos los involucrados", escribió la protagonista de Vino el Amor.

“Si en este momento, dicha situación me señala como ‘la mala del cuento’, con la frente en alto: se acepta sin culpar a terceros. Confío plenamente en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin necesidad de ser etiquetada como la víctima o el verdugo", agregó sobre las declaraciones que Geraldine Bazán hizo en un video de su canal en YouTube.

Irina escribió sobre sus sueños profesionales y las metas que tiene para su futuro: “Yo vine a México con un sueño: estudiar, prepararme y trabajar como actriz en proyectos que me apasionen, y en algún momento devolver un poquito a todos por el apoyo y puertas que se han abierto para mi carrera profesional. Precisamente, es ahí donde mi cuerpo, mente y alma están concentrados: en mi carrera, mi trabajo, mi crecimiento como ser humano; el amor, el bienestar de quienes realmente importan: mi familia, mi pareja, seres queridos, amigos y a mi público".

La joven de origen ruso concluyó explicando a sus lectores que está lista para continuar con su vida. “Sin más que agregar, agradezco a todos su tiempo e interés. Y solo pido que todo el uso de información se maneje con respeto para todos los sujetos involucrados. Hoy paso la página y comienzo un nuevo capítulo. Con amor: Irina Baeva”, puntualizó en el texto que, minutos después de su publicación, Gabriel Soto publicó en su perfil de Instagram.

El video de Geraldine Bazán

Este martes, Geraldine Bazán publicó un video en el que, para sorpresa de muchos, revelaba cómo fue que vivió el final de su historia de amor con Gabriel Soto, un capítulo de su vida personal del que se había limitado a comentar. Sin mencionar nombres, la actriz mexicana contó a detalle las causas que desencadenaron su divorcio. “Poco a poco en redes sociales… empecé a notar otro tipo de mensajes subliminales, por así decirlo… Poco a poco fueron muchas imágenes y diversas historias y posts en Instagram que algo empecé a intuir.

"Las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, que me llevó a nuevamente hablar con mi exmarido y preguntarle: ‘Oye, ¿algo está sucediendo entre esta chica y tú?, porque o algo pasa o ella está intentando que se piense que algo está sucediendo entre ustedes’. La respuesta de mi exmarido en ese momento fue: ‘No va a volver a suceder’. Yo supongo que se refería a que no volvería subir a que ella subiera este tipo de historias o mensajes a las redes sociales, lo cual también me confirmaba que algo estaba sucediendo. El siguiente post de ella se leía: ‘Si te dolió lo que ves, vas a ver lo que viene’”.

Tras una serie de eventos, Geraldine confesó que decidió divorciarse del padre de sus hijas. “Nuevamente enfrento a mi exmarido y le pregunto y le digo y le enseño lo que está sucediendo. Le pregunto directamente si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica a lo que él me responde, palabras textuales: ‘Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando’. Lo cual, obviamente, nada, me confirmaba que tenían una relación extramarital en ese momento. Fue en ese momento, ese mismo día, en el que decidí divorciarme”. Geraldine Bazán explicó que tomó la decisión de subir ese video para contar su versión de la situación en la que quiere que la gente sepa "quién es quién" en esta historia.