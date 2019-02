Para Alan Tacher, los últimos meses no han sido nada sencillos, pues la mayor de sus cinco hijos, Hannah, se fue a estudiar la universidad ¡al otro lado del país! La joven de 18 años se mudó de Miami a Los Ángeles para acudir a la Universidad del Sur de California (USC). Aunque han pasado ya unos meses desde su partida, para el presentador todavía es un tema sensible y procura viajar a esa ciudad en cada oportunidad que tiene para visitar su hija. De hecho, el comunicador viajó con la producción de Despierta América (Univision) a esa ciudad para hacer unas emisiones especiales y no dejó pasar la oportunidad de ir a ver a Hannah, y compartió con sus fans el tierno momento entre padre e hija.

A través de sus redes sociales, el carismático animador compartió una serie de fotografías en las que aparece con ‘Hannita’, como cariñosamente llama a su hija. Además de esas bonitas fotos, Alan le dedicó un mensaje en el que deja claro lo orgulloso que está de ella. “¡Cómo has crecido hijita mía! Hannah Tacher tan independiente, tan inteligente, y sobre todo con un gran corazón. Me encanto verte tan plena y feliz en LA… Sigue creciendo y sigue siempre adelante”, escribió. Alan acompañó su publicación con las etiquetas de #padreehija y #teamo, además de agregar un emoji en forma de corazón.

Además de Hannah, Alan tiene otros dos hijos mayores, Nicole y Alex, fruto de su relación con Lois Andrea Silvana. De su segundo matrimonio con la actriz Cristy Bernal, el presentador tiene dos pequeños, Michelle, de 3 años, y Liam, de 1. A pesar de que aún no han volado del nido sus otros cuatro hijos, es inevitable para el conductor no tener sentimientos encontrados por la partida de su hija mayor, quien en agosto pasado comenzó una nueva etapa en su vida.

Curiosamente, la hija de Alan Tacher se encontró en la USC con el hijo mayor de Lili Estefan, Lorenzo Jr. Los chicos se llevan tan bien que son muy buenos amigos e incluso, el hijo de la presentadora de El Gordo y la Flaca cuida de Hannah.

En octubre del año pasado, Tacher habló en el segmento Sin Rollo de Despierta América y reveló que se sentía muy tranquilo al saber que su hija se encontraba rodeada de buenos amigos que velaban por ella.

“Lo que ha pasado es que son muy unidos. Te lo digo y me da mucha tranquilidad porque son tres varones, ellos en el grupo, y mi hija. Van para todos lados juntos y me siento tan tranquilo", dijo el orgulloso papá. Tratando de contener las lágrimas, agregó: "Se lo dije a cada uno de ellos: 'Gracias por cuidar de mi hija'. Porque uno va con esa preocupación, de que le puede pasar algo, no sabes en dónde está ni qué hace. Y cuando veo la cara de Lorenzo que me dice feliz, al igual que sus otros compañeros, que van a cuidad de mi hija, me da mucha tranquilidad".