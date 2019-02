A una semana de la esperada entrega de los premios Oscar a lo mejor del cine, Eugenio Derbez ya se encuentra preparado para votar por primera vez al ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, honor al que fue invitado el año pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una serie de videos en los que evidentemente emocionado, habló de la gran responsabilidad que le fue concedida este año y la cual asume con mucho gusto. “¡Vean el paquete que acabo de recibir! Este año tengo derecho a votar, pero también tengo que ver todas las categorías nominadas. Es mucho trabajo, pero ¿a poco no está increíble?”, escribió el actor en su publicación.

El también comediante se dijo muy agradecido con la oportunidad y aprovechó el momento para mostrarle a sus followers el paquete que recibió por parte de la Academia, en donde vienen incluidas todas las películas nominadas. “Hola chicos, ¿Cómo están? Quiero compartir esto con ustedes, recibí este paquete, no les había dicho, pero el año pasado fui invitado a ser miembro de la Academia y ahora tengo la oportunidad de votar por primera vez los Oscar”, dice emocionado.

Eugenio comentó que para poder votar, tendrá que ver cada uno de los filmes considerados en algunas de las ternas de esta entrega, para así tener una idea más clara del por qué están nominadas y emitir su voto con objetividad. “Ok, tengo mucho trabajo, me encanta… me voy a dar un banquetazo del cine y las películas”, dijo.

Eugenio Derbez fue invitado en junio del año pasado a ser parte del jurado que año con año decide qué películas resultan ganadoras. "Toda mi vida he sido apasionado de la cinematografía y de contar historias. Desde que era niño siempre he visto los Oscar, esperando que un día pudiera ser parte de esa comunidad. Es un honor ser parte de la industria cinematográfica. Gracias a la Academia", escribió Derbez ese entonces en sus redes sociales, al compartir emocionado la invitación.

Notas relacionadas:

- Eugenio Derbez y la tierna conexión con su hija Aitana gracias a Selena Gomez

- La familia Derbez y sus heladas, pero divertidas vacaciones en Nueva Zelanda

México se apodera de los Oscar

La presencia de mexicanos en la entrega del Oscar cada vez es más común. El año pasado, México ocupó un lugar de honor con la asistencia de artistas como Natalia Lafourcade, Eiza González y Eugenio Derbez, quien presentó un premio durante la gala.

Por otro lado, los grandes premios de la noche como el de Mejor Película y Mejor Director, los conquistó el cineasta mexicano Guillermo del Toro por su película The Shape of Water. Eso, sin mencionar que la película animada Coco, inspirada en las tradiciones y fiestas del país latinoamericano, se alzó con el galardón de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Remember Me.