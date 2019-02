Ana Patricia Gámez está de gira con sus compañeros de Despierta América, con quienes ya visitó Nueva York y San Antonio. Y aunque se la ha pasado de maravilla en las locaciones en las que han podido estar más cerca de los televidentes, la presentadora no puede dejar de pensar en dos personitas que la tienen con la mente en Miami. Se trata de sus hijos Giulietta y Gael que, aunque no pudieron acompañar a mamá en este compromiso laboral, ella no deja de preocuparse por sus cuidados. Por suerte, Ana Patricia cuenta con una gran ayuda en su hogar, que le permite salir de casa por varios días para cumplir con su agenda de trabajo.

VER GALERÍA

Luego de ser testigo de una inspiradora historia de una niñera, Ana Patricia agradeció desde Nueva Jersey a Tere, la mujer que la ayuda a que todo marche en orden con sus hijos. "Yo sé que me está viendo. Ella está cuidando ahorita de Gael y ha cuidado de Giulietta desde que ella nació", dijo sobre la nana que le ha entregado una gran parte de su corazón a ambos niños.

Notas relacionadas:

- Ana Patricia Gámez abre las puertas de su hogar a HOLA! USA para presentarnos a Gael Leonardo, el más pequeño de la familia

- Giulietta, la hija de Ana Patricia Gámez, ¡es la hermana mayor más cariñosa!

Ana Patricia, además, reconoció que esta gira, en el que también visitarán Los Ángeles, no hubiera sido posible sin su ayuda. "Para mí iba a ser muy difícil venir a este viaje. Ir a San Antonio o LA porque yo decía: 'Voy a dejar a mis dos niños', pero tengo la plena confianza de que Tere está cuidándolos y les está dando muchísimo amor, ese amor que sólo una madre puede dar", agregó contenta por haber encontrado a una mujer tan entregada y sincera que pueda cuidar de las personitas más importantes de su vida.

VER GALERÍA

La difícil pero no imposible tarea de combinar la maternidad con el trabajo

La presentadora habló de lo difícil que es para ella alejarse de sus hijos, en especial de su bebé quien aún se encuentra en la etapa de lactancia. En noviembre pasado, le partió el corazón que por su horario sólo pudo ver s u bebé por media hora en un día. "Ayer sólo pude ver a mi pequeño 30 minutos en el día porque tuve una jornada de trabajo de 5 de la mañana a 11 de la noche", explicó en su cuenta de Instagram.

La ex Nuestra Belleza Latina aprovechó la oportunidad para enviar un inspirador mensaje a las mamás que pasan por una situación similar. "Les confieso que a veces quiero tirar la toalla porque es todo un proceso poder hacerlo exclusivamente, pero con disciplina, paciencia y sobre todo mucho amor se puede lograr", dijo sobre la forma en la que combina la maternidad con su pasión laboral. Con mucho ánimo, agregó: "Las mamás podemos TODO. El amor a nuestros hijos nos hace fuertes, creativas, ingeniosas, valientes y mucho más".

VER GALERÍA