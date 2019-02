Angélica Vale creció en una familia de celebridades en la que tuvo que acoplarse a los extensos horarios de trabajo de sus padres, Angélica María y Raúl Vale. Ahora que ella es mamá, entiende a la perfección lo que sus hijos Angélica Masiel y Daniel Nicolás sienten cada vez que ella tiene un proyecto actoral entre manos que le exige pasar bastante tiempo fuera de casa. Decidida a disfrutar al máximo de la infancia de sus hijos, la también cantante escuchó con atención la tierna petición de su primogénita, quien espera que su mami pueda estar más tiempo con ella y su hermanito, y ya lo está cumpliendo.

VER GALERÍA

Angélica Vale recién visitó Disney World en familia. Acompañada de sus hijos, su mamá y su esposo Otto Padrón, la mexicana reveló la conversación que tuvo con su hija. "Me lo prohibió. Angie me dijo: 'No me dejes, no me puedes dejar sola. Te fuiste mucho tiempo", explicó a El Gordo y la Flaca. Fue así como la actriz de Y mañana será otro día mejor decidió poner una pausa en su carrera de aproximadamente un año para dedicar esos meses a sus hijos. "No tengo permiso de irme mucho tiempo. Y como sé que al rato van a voltear y a decirme: '¡Ay, mamá, ya vete!', entonces ahorita es cuando tengo que gozarlos", agregó.

Notas relacionadas:

- Con un emotivo mensaje, Angélica Vale se despidió del creador de 'Betty la Fea'

- Angélica Vale y Angélica María, las más emocionadas en el Paseo de la Fama en Hollywood

Angélica recordó su propia experiencia de cuando fue niña y veía a sus padres irse de gira o a grabar alguna serie o película. "Es lo peor que hay. Lo viví como hija primero y uno no lo entiende muy bien, y eso que yo trabajaba. Ella lo entiende menos porque no trabaja. Ahora entiendo a mi pobre más que me dejó, es el peor castigo que hay", contó poniéndose en los zapatos maternales. Aunque su decisión está tomada, Angélica aclaró que no va a dejar de trabajar, pues su carrera también es su pasión.

VER GALERÍA

Angélica Vale y Angélica María, además de madre e hija, mejores amigas

A este divertido paseo familiar se unió Angélica María, quien desde hace unos meses reside en Los Ángeles muy cerca de su hija. "Ahora ya vivo como a cuatro cuadras. Estoy feliz porque ya puedo verlos desde más temprano", dijo contenta la actriz conocida como La novia de México. Madre e hija siempre han sido unidas, pero ahora su lazo es más grande pues se entienden mucho más y tienen un vínculo como mejores amigas. "Nos aconsejamos las dos, somos cómplices. Somos bien amigas. ¡Nos amamos!", dijo la orgullosa abuela. Madre e hija se acercaron aún más cuando Angélica Vale se convirtió en mamá. La actriz de 42 años debutó en la maternidad en 2012 con su hija Angélica Masiel. En 2014 repitió la experiencia cuando nació su hijo Daniel Nicolás, ambos fruto de su matrimonio con Otto Padrón.

VER GALERÍA