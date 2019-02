Con la fama se obtienen muchos beneficios, pero también hay que enfrentar grandes retos como sobrellevar las especulaciones y Yalitza Aparicio no se escapa de esta realidad. La actriz de la película Roma -que tiene diez nominaciones a los Oscar- es considerada una de las mujeres del momento, pero también le ha tocado enfrentar algunas críticas hacia su trabajo en la pantalla. Sin embargo, la joven mexicana, que ha saltado a la fama gracias a su excelente interpretación, se ha ganado el cariño y admiración de muchos más colegas, como Diego Luna, quien salió en su defensa tras escuchar comentarios negativos hacia ella.

Aunque es uno de los actores mexicanos más conocidos del mundo, Diego no ha perdido la sencillez y así lo demostró al reconocer el trabajo de Aparicio en Roma, actuación que le ha valido ser nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar. “Creo que Yalitza hizo un trabajo excepcional, y por eso está siendo reconocida, no nada más en los Oscar, y claro que la Academia (Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) debería tomarla en cuenta, como a todas las demás actrices que hicieron cine este año en México”, dijo durante una charla con el programa Hoy. “Me parece que hace un personaje que por lo menos a mí me tocó profundamente, y eso hay que celebrárselo”, comentó Luna sobre el papel de Yalitza, quien interpreta a una trabajadora doméstica que labora en una casa de clase media en los años 70.

También opinó sobre las especulaciones de un supuesto boicot contra la mexicana en una entrega de premios. “Ese tuit no dice quiénes son las actrices, es una bomba que alguien avienta”, opinó Diego refiriéndose a lo expresado en Twitter sobre un supuesto grupo de intérpretes y su intento de boicot. “Hay que personalizar las cosas para entender también si debemos siquiera hablar de ellas, porque depende qué actrices sean y cuántas”, agregó. “Es así como que alguien me contó que otra persona dijo, y ahí ya se desvirtúa la cosa”, señaló.

Al igual que Yalitza, Diego también ha trabajado con el director Alfonso Cuarón. En 2001 formó parte del cast de la película Y tu mamá también, en la que Luna compartió créditos con su colega y amigo Gael García Bernal. De momento, indcó que no tiene ningún proyecto en puerta con el reconocido cineasta mexicano. “Ahorita no tengo un proyecto con Alfonso, lo único que pienso hacer es tener una borrachera monumental para celebrar todo lo que le está pasando después de los Oscar”, bromeó el actor. “Es increíble lo que ha pasado y la rapidez con la que ha pasado, el reconocimiento que varios mexicanos en la industria en la que yo trabajo, el reconocimiento que han conseguido fuera de México es excepcional, ha sido de forma muy rápida que se ha dado este boom”, dijo para el programa Hoy.

En 2011, Diego fue reconocido con un Premio Ariel a Mejor Guión Original, por la cinta Abel, la cual además dirigió. Por eso no es de extrañar su postura ante lo que se comenta en Twitter sobre Yalitza, pues él sabe muy bien lo que es trabajar duro y ser reconocido por ello.