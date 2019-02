Eugenio Derbez tiene un don especial para divertirse hasta en las tareas más comunes. El actor y productor es un imán de entretenimiento y con un ingenio tan peculiar, quiso compartir con el mundo cómo es que son los días más tranquilos en los que se dedica a cumplir con los deberes del hogar, en especial, los que involucran a Fiona, su querida mascota. No es un secreto que Eugenio ama a su perrita y que la consiente mucho, y la prueba más reciente fue el "auto baño para perros" al que la llevó, en donde amo y mascota pasaron un momento muy divertido que quedó grabado gracias a Derbez

Eugenio Derbez le dedicó una tarde a Fiona para llevarla a un centro especial en el que puede consentirla al mismo tiempo que le da un baño, con lo que crea un vínculo aún más grande entre los dos. "Pues aquí estoy a punto de darle un baño a Fiona, hoy le toca baño. Vine a un lugar donde vienes, pagas una lana y tú solito la bañas", explicó en uno de los videos que compartió en sus Instagram Stories. Junto a él, Fiona esperaba paciente a que empezara el baño, muy tranquila, como si ya conociera el lugar a la perfección.

Sobre el lugar, Eugenio explicó: "Es un ‘auto baño para perros’ o sea, no para tu auto, sino que tú mismo la bañas, entonces por eso se llama ‘auto baño para perros’, así se llama", agregó para sus seguidores, pues algunos de ellos no sabían que había lugares como ese. Lo divertido de todo es que Eugenio y Fiona jugaron con el agua y al momento que la bulldog se sacudía, empapaba a su dueño. “Esto no está siendo nada fácil como verán. Estamos un poco mojados los dos, pero ahí vamos”, contó Eugenio sobre la tarea que, en un principio, parecía más sencilla.

Al final, Fiona quedó limpia y fresca, lista para volver a casa junto a sus también dueñas Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana Derbez. Sin embargo, después de esta divertida tarde entre el comediante y su mascota, es seguro que él también necesitaría un baño, aunque en la comodidad de su hogar.

Fiona, ¿una estrella de las redes sociales?

Hace unos meses, Eugenio Derbez notó que su familia no es la única que se derrite de ternura con las apariciones que tiene Fiona en los perfiles de sus dueños. Por ello es que llegó a la conclusión de que su mascota es una influencer en potencia, o al menos eso es lo que comentó en The Late Late Show with James Corden. "Se está convirtiendo en una gran estrella de las redes sociales, y yo me di cuenta de que ese iba a ser el caso porque, para empezar, cada vez que le saco fotos nunca lleva ropa", dijo con su característico sentido del humor. "Además, está obsesionada con la comida y siempre está buscando atención. ¡Es perfecta para las redes sociales! Nació para eso", agregó entre risas.

En aquella entrevista, el originario de México también explicó de dónde salió el peculiar nombre de su mascota. No sé si se acuerdan de la historia de Shrek y del personaje que de día era princesa y por la noche se transformaba en un ogro. Pues bien, de cachorrita Fiona era preciosa, era muy pequeña, pero en cuanto empezó a hacerse mayor, comenzó a crecerle la mandíbula inferior hacia fuera... y se convirtió en un ogro. Por eso la llamo Fiona", contó provocando la risa de su entrevistador.