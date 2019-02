A pesar de que apenas hace una semana Dayanara Torres revelara que padece cáncer de piel, cumplió con su compromiso con el programa Mira Quién Baila All Stars, cuya final se llevó a cabo el pasado domingo, y en donde se desempeñó como jueza tras su triunfo en la temporada anterior. La presencia de la modelo en el reality generó expectativa entre sus fans, pues aunque nunca mencionó que se retiraría de la emisión, la noticia de su enfermedad parecía nublar su participación en el último capítulo de esta competencia.

Sin embargo, la exreina de belleza apareció como cada fin de semana, enfundada en un hermoso vestido rosa que resaltaba aún más su belleza. Como toda una profesional, Dayanara asumió su papel de jueza y cumplió hasta el final. Sin embargo, varios de sus fans se quedaron con las ganas de verla bailar, como lo hizo durante su temporada, por lo que acudieron a sus redes sociales para cuestionarla sobre el por qué no fue así.

La también actriz sin dudar contestó a los cuestionamientos de sus followers y explicó su ausencia en la pista de baile. “No sabes como me hubiese encantado bailar hoy, pero tengo 77 puntos detrás de mi rodilla y otros más arriba de mi pierna (donde sacaron dos ganglios malignos)”, contó Torres al responder a uno de sus fans. “Pero se que algún día, volveré a bailar”, agregó de forma optimista.

Y es que unos días antes, Dayanara habló en el programa Despierta América sobre su diagnóstico y las medidas que ha empezado a tomar para erradicar este mal. Entre ellas, algunas cirugías a las que ha sido sometida antes de iniciar su tratamiento y que la han mantenido con dificultades para caminar o bailar.

En la misma entrevista, Dayanara dio detalles de cómo será el procedimiento que deberá seguir para librarse del cáncer de piel y explicó las secuelas que vivirá una vez que inicie el mismo. "El tratamiento empieza en dos semanas por un año entero, no se me va a caer el pelo, no me voy a sentir súper mal. Sí voy a estar un poco débil", dijo entre lágrimas.

“Es un tipo de radiación que es más localizada y de muchos MRI’s cada dos meses para seguir viendo hasta donde se ha regado. Los doctores están confiados de que vamos a salir bien, que lo vamos a destruir”, dijo mostrando su fortaleza y confianza.

La respaldan sus fans

Aunque Dayanara Torres se encuentra en medio de una de las batallas más duras de su vida, no se ha dejado vencer por el miedo o la desesperanza. Al contrario, la puertorriqueña ha tomado fuerzas de sus dos hijos, Ryan y Cristian, así como el de su prometido Louis D' Eposito. Sin embargo, su público no la ha abandonado y a través de sus redes sociales le han hecho saber que también cuenta con sus oraciones y todo el amor que necesita para atravesar esta complicada etapa.

“No termino de leerlos (los mensajes recibidos). Son de lucha, de batalla, de que confíe en Dios, de que todo va a salir bien. Yo lo que espero es que próximamente me puedan decir que no está en mi cuerpo (el cáncer)”, comentó.

