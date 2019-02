Richard y Alejandra Gere dan la bienvenida a su primer hijo

¡Ya nació! Richard Gere y Alejandra Silva le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que -como ha podido saber HOLA.com- nació hace unos días en Nueva York. Es el segundo hijo para ambos, pues él ya es padre de Homer James Jigme, de 18 años, y ella es madre de Albert, de seis años.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Todas las fotos de la romántica boda de Richard Gere y Alejandra Silva

La pareja dio a conocer la feliz noticia del embarazo en septiembre del año pasado cuando la española de 35 años publicó una instantánea en la que podíamos ver al Dalai Lama tocando su barriguita mientras el intérprete de 69 años miraba atentamente las manos del líder budista. 'Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar... No lo podía anunciar sin antes habérselo dicho a su SS Dalai Lama", escribió.

Aunque la pareja suele ser muy discreta en su vida privada, Alejandra no pudo resistirse a compartir algunos momentos de su embarazo y su felicidad por la dulce espera. "¡Soy muy feliz!", aseguró para sus miles de seguidores. El embarazo de la esposa del actor hollywoodense se produjo a tan solo meses después de su boda.

La pareja, que se casó a principios del mes de abril en el Registro Civil, realizó días después una boda de película -que la revista ¡HOLA! informó en exclusiva mundial-, celebrada en el rancho que posee el actor a las afueras de Nueva York. "Soy el hombre más feliz del universo, ¿cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida... Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel... ¡y también es española! La tierra de Reyes y Reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel… ¡Insuperable!", confesaba el protagonista de Pretty Woman en este día tan especial en el que estuvieron rodeados de familiares y amigos. Por su parte, Alejandra le dedicó algunas palabras a su esposo: “Muero de amor… cada mañana él me pregunta ‘¿qué te haría feliz hoy?’".

VER GALERÍA

Con la llegada de este bebé, el matrimonio da un nuevo paso en su relación. Fue en 2014 en Positano, en la costa Amalfitana (Italia), cuando Richard Gere apareció en el exclusivo hotel, de propiedad familiar, que gestionaba la española. Desde entonces ni la distancia -él vivía en Nueva York y ella en Madrid-, ni los procesos de divorcio en los que ambos estaban inmersos, ni los 33 años que les separan fueron un obstáculo para este amor de película.