Por fin llegó una de las entregas más esperadas en el mundo de la música: los Grammy Awards 2019. Para tan importante ceremonia, las celebridades prepararon con semanas de anticipación sus elegantes atuendos, además de claro, confirmar a su acompañante. Algunos llegaron bien acompañados a la alfombra roja por sus parejas, esposos, amigos y unos más como Ricky Martin prefirieron llevar a sus hijos.

El intérprete de La Mordidita se dejó ver en la alfombra roja de la 61° entrega de los premios acompañado por Matteo, uno de sus mellizos. Además de su mini acompañante, Ricky es padre de Valentino y de la pequeña Lucía, quien recientemente llegó a su vida y a la de su pareja, el artista Jwan-Yosef.

VER GALERÍA

El niño de 10 años se mostró muy sonriente ante las cámaras y dejó ver que dentro de unos años se convertirá en todo un galán, tal como su famoso papá. Padre e hijo eligieron llevar el color negro como color base en sus outfits. Ricky completó su elegante traje con una camisa estampada de animal print, mientras que el pequeño lució una chaqueta negra de cuero, inspirada en el estilo de un rockstar, además de un suéter negro de cuello de tortuga y unos pantalones del mismo color.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, Ricky compartió una fotografía con su plus one y se refirió a él como su cita más ‘cool’ para los Grammy. Las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes aseguraban que el cantante se había coronado como el papá más dulce de los Grammy. Quien no tardó en comentar la bonita imagen fue Jwan Yosef, quien expresó lo encantado que estaba con esta fotografía con los emojis de unos corazones rojos.

Más notas como esta:

- Grammy Awards: Los vestidos que jamás olvidaremos de la gala

- Grammy Awards: Lo mejor de las fiestas de los famosos

Niños en los Grammy Awards

Esta no es la primera vez que los hijos de los famosos hacen su debut en los Grammy Awards. En la pasada edición de los premios, Beyoncé y Pink fueron acompañadas por sus hijas. La que robó cámara fue la pequeña Blue Ivy, quien desde las primeras filas contempló el show, además de protagonizar uno de los momentos más divertidos al lado de sus padres. La niña de seis años les ‘llamó la atención’ y de una forma muy curiosa les pidió que dejaran de aplaudir y que controlaran sus emociones.

VER GALERÍA

Además de ese curioso momento entre Blue y sus padres, también observamos a la mismísima 'Queen B' sosteniendo el jugo y los snacks de su hija a lo largo del show. ¡Como cualquier madre!

La hija de Pink también tuvo su gran noche en los Grammy de 2018. Willow Hart –la hija de Pink con Carey Hart—cumplió uno de sus más grandes sueños en el backstage de los Grammy, ya que tuvo la oportunidad de conocer a Rihanna, su cantante preferida.