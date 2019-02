Alan Tacher está muy enamorado de su esposa Cristy Bernal, tanto que en su aniversario de bodas número cuatro, celebrado este jueves, el presentador de Despierta América le hizo una dulce promesa a su hija Michelle sobre su matrimonio. Tacher, además, aprovechó para dedicarle unas bellas palabras a la mujer de su vida y utilizó un video de Cristy y Michelle para expresar sus sentimientos.

VER GALERÍA

Madre e hija conversaban en el auto sobre el matrimonio y, aunque la pequeña apenas tiene tres años de edad, le explicó a su mamá que ya no puede casarse. "Michelle, hace cuatro años papá y yo nos casamos. Pero, ¿qué decías, que ya no me puedo casar otra vez?", preguntó Cristy a su hija. Impresionada porque la niña le respondió que no, Cristi continuó: "¿Con nadie? ¿Con otro?". La niña agregó: "No, porque ya te casaste". Cristy no sólo aceptó las palabras de su hija, sino que le envió un mensaje a su esposo: "Bueno, pues ni modo. Será para toda la vida, papi. ¡Te amo!", finalizó enviando un beso a la cámara y felicitándolo por su aniversario.

Notas relacionadas:

- El lado más divertido de Alan Tacher, ¡como papá y en familia!

- Alan Tacher le pide entre lágrimas a su hija mayor que no se vaya de casa

A Alan le encantó el video de su esposa e hija y respondió con su tierno mensaje hacia la mujer que le robó el corazón: "Hoy hace 4 años que me case con la mujer más espectacular de este mundo", escribió. "Mi Cristy Bernal, gracias por ser tan dulce, romántica, divertida, inteligente, atrevida, amable y cariñosa... pero sobre todo por aguantarme por tantos años. ¡Te amo!", continuó. Enamorado, el conductor de Telemundo incluyó un mensaje más, esta vez para la niña: "Y no te preocupes, hijita mía, que no pienso casarme nunca más...", prometió.



La bella propuesta de Alan Tacher a Cristy Bernal

Si bien esta semana Alan Tacher y Cristy Bernal celebran cuatro años de casados, su historia comenzó antes. La pareja se comprometió en enero de 2015, cuando Alan llegó al set de televisión en el que su novia se encontraba grabando una telenovela. Ante la mirada sorpresa de Cristy al ver a su novio con smoking en medio de la grabación, se quedó sin palabras cuando Alan le hizo la gran pregunta en una rodilla.

Entre nervios que se reflejaron en una risa incontrolable, Cristy aceptó. La pareja no aguantó el llanto mientras el staff aplaudía por la buena nueva que acababan de presenciar. En febrero de 2015, Cristy y Alan unieron sus vidas por lo civil en una fiesta en Monterrey, México, boda que hoy recuerdan con mucho cariño. La pareja tuvo una ceremonia en el sótano de un salón en el Parque Fundidora. En ese entonces la pareja se encontraba en la dulce espera de Michelle, y celebraron su amor rodeados de sus familiares y amigos más queridos.

VER GALERÍA