Después de revelar que padece cáncer en la piel, Dayanara Torres habló públicamente sobre la lucha a la que se enfrentará en un par de semanas para lograr erradicar el mal de su cuerpo. Conmovida hasta las lágrimas por los mensajes de apoyo que ha recibido, la juez de Mira Quién Baila All Stars abrió su corazón en una charla en Despierta América para revelar algunos de los detalles del tratamiento médico al que se someterá. "Empieza en dos semanas por un año entero", dijo rodeada del cariño de Karla Martínez, Alan Tacher y su compañero en el reality, Casper Smart.

Aunque se trata de una situación delicada y que preocupa a la guapa ex Miss Universo, Dayanara se siente fuerte y optimista ante esta difícil experiencia. "No se me va a caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", dijo sobre el tratamiento de radiación localizada al que se someterá cada dos meses. "Los doctores están confiados de que vamos a salir bien, de que lo vamos a destruir y que voy a estar bien", agregó con una sonrisa.

Días atrás, Dayanara Torres sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en donde revelaba que había sido diagnosticada con cáncer "Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención”, expresa en el clip. "Mi prometido Luis (D’Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos", agregó al mismo tiempo que las lágrimas empañaban sus ojos verdes.

Luego de recibir la noticia, Dayanara se puso en manos de los médicos, quienes ya removieron de la parte de atrás de su rodilla el lunar al que se refería. Durante su charla en Despierta América, la también modelo reveló que en ese entonces le removieron nueve puntos, que se sumaron a otros 77 en la parte de la pantorrilla y el muslo.

"Va a ser una batalla fuerte y pongo todo en las manos de Dios", contó Torres. "El problema es que, ignorantemente piensa que, si es cáncer en la piel, pues que me saquen el cantito y ya. Pero no es así porque eso está corriendo. Entonces, al encontrar que se había regado en la cadera, quiere decir que se puede haber regado en otros órganos y en otras partes del cuerpo", explicó con una risa que dejaba ver los nervios que le ocasiona la situación.



Dayanara Torres, llena de amor, apoyo y buenos deseos

Dayanara Torres quiso compartir su experiencia para ayudar a que la gente fuera más consciente de lo que sucedía en su cuerpo, así se tratara de una manchita que en apariencia no parecía presentar mayor problema. Sus seguidores de inmediato la llenaron de cariño y mensajes positivos en las redes sociales. "No termino de leerlos. Son miles y miles y son hermosos, de lucha, de batalla, de que confíe en Dios y de que todo va a salir bien", dijo con una gran sonrisa.

Amigos y colegas de Dayanara como Ricky Martin, Francisca Lachapel, Toni Costa, Rashel Díaz y Luis Fonsi; por mencionar algunos, enviaron sus mejores deseos a la puertorriqueña después de que revelara su padecimiento. Sin embargo, sus hijos Cristian y Ryan -fruto de su matrimonio con Marc Anthony- le han brindado el mejor de los apoyos en esta situación que los afecta directamente. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", agregó con gran optimismo.