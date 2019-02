Para Elsa Pataky, preservar su herencia española, así como sus valores, no podría ser más importante. La actriz de 42 años, quien está casada con el también actor Chris Hemsworth, habló en exclusiva con HOLA! USA acerca de las importantes lecciones que les está dando a sus tres hijos. “Todas las madres tratamos de inculcar a los hijos nuestros valores, pero yo en específico intento enseñarles a respetarse mutuamente -a compartir- pues son muy afortunados y privilegiados de tenerlo todo”, indicó. “Quiero que lo valoren y que sean generosos con la gente que no tiene esa suerte. Una vez al año, les pido que tomen sus juguetes y que los donen a aquellos niños que no tienen nada”. En la edición de este mes, la cual ya está disponible para los suscriptores y que aparecerá en los quioscos el 15 de febrero, Elsa se confiesa acerca de la crianza de sus hijos, así como de hacer conciencia en ellos sobre su herencia española.

Elsa Pataky habló con HOLA! USA acerca de su vida hogareña con sus tres hijos y Chris Hemsworth

Elsa y Chris, quienes han estado casados desde 2001, son padres de India Rose, de seis años, y de los gemelos Tristan y Sasha, de cuatro. El hecho de haberse mudado a Australia, país de origen de su esposo, le ha permitido a la actriz de Fast and the Furious y a su familia mantener un estilo de vida más normal. Criar a su familia en otro país le ha brindado una vida más tranquila para el desarrollo de sus hijos. Sin embargo, no hay lugar como estar en casa y para ella es muy importante conservar sus raíces españolas, algo que tiene como una prioridad máxima en su familia.

Elsa dice que sus tres hijos con Chris no se dan cuenta que su mamá y su papá son famosos. “Ellos creen que sus padres son como los demás", nos comentó

“(Lo hago) rodeándolos de españoles. Tengo a casi toda mi familia aquí para que les hablen en español”, indicó. “Intento educarlos y contarles sobre platillos típicos españoles. Intentaré ir a España casi todos los veranos, para que la conozcan y experimenten su cultura... para que nunca pierdan sus raíces”. Aunque Elsa y su esposo han protagonizado algunas de las franquicias de películas más grandes del mundo, han hecho todo lo posible por mantener a sus hijos con los pies en la tierra.

Aunque su esposo interpreta a Thor en la pantalla grande y ella es una celebridad globalmente conocida, en casa, sus hijos simplemente los ven como mamá y papá.

“Ellos creen que sus padres son como los demás, y eso es lo que deben pensar toda la vida”, nos dijo Elsa. “Que sus padres tal vez aparezcan en películas o en televisión de vez en cuando, debe ser para ellos lo más normal del mundo. No tienen que pensar que hay una diferencia en absoluto”. Agregó: “Me gustaría que se dediquen a lo que los haga felices. Voy a tratar de hacerles saber que hay diferentes profesiones para que puedan elegir bien”.