Tal y como lo prometió hace unos días, Ximena Duque compartió en un video los motivos por los cuales terminó su relación laboral con Telemundo. A través de un clip publicado en su cuenta de YouTube, la colombiana dio a conocer laz razones por las cuales decidió dejar la cadena para la que trabajó por una década. Además de revelar los términos en los que se estableció su salida, también habló sobre el futuro de su carrera actoral. Recordemos que Ximena lleva cerca de dos años alejada de la pantalla chica; la última vez que la vimos en una telenovela fue en La Fan (2017).

“Estoy muy agradecida con Telemundo, pero nosotros dos llegamos a una conclusión. Ellos decidieron que no me iban a usar por los próximos proyectos –yo tenía dos proyectos más con la cadena– al decirme que no me iban a usar más pues obviamente llegamos a ese acuerdo de ‘¿sabes qué? terminemos el contrato para yo poder hacer otras cosas'”, explica la actriz de 34 años.

“Telemundo ha sido mi casa por los últimos diez años de mi carrera, básicamente ahí fue donde empecé, ahí fue donde crecí, ellos me apoyaron muchísimo. Yo les tengo todo el respeto y el amor del mundo. Esto no quiere decir que no vamos a volver a trabajar juntos, simplemente mi carrera en este momento va a tomar un rumbo diferente”, indicó. “¿Por qué? Porque el estar amarrada con una cadena me quita la posibilidad obviamente de tocar puertas en cualquier otra parte, Televisa, Netflix… Son muchísimos lugares donde uno como actor puede ir y tocar las puertas y hacer que tu carrera crezca”, agregó, dejando ver que podría estar ya pensando en otros lugares para desarrollar su carrera.

Actriz y mujer de familia

Eso sí, la bella colombiana reconoció que no está entre sus metas a corto plazo regresar a los foros de grabación, pues en este momento su prioridad es su familia, la cual ha formado con su esposo Jay Adkins y sus dos hijos, Cristian Carabias, de 13 años, y la pequeña Luna, de uno.

“Si hago un proyecto pronto tiene que valer muchísimo la pena y cuando digo valer mucho la pena es que sea un personaje súper importante y que sea obviamente importante para mi carrera porque estoy muy contenta como mamá, estoy muy feliz de poder compartir cada segundo, cada minuto con mi niña que está tan chiquita. Apenas tiene un año. Estoy muy agradecida al cielo, al universo, a Dios de poder hacer esto y poder ser mamá 100%”, expresó.

La actriz dejó claro que esto no significa que estaba diciendo adiós a su profesión. “Esto no quiere decir que voy a abandonar mi carrera, simplemente he hecho una pausa y voy a escoger muy bien mi próximo proyecto porque obviamente quiero que sea algo que me ayude a mí como actriz, algo que me haga crecer”, aclaró.