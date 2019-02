Giselle Blondet está muy emocionada porque se convertirá en abuela en cuestión de semanas. Su hija menor, Gabriella Trucco, pronto recibirá la visita de la cigüeña que, como madre e hija adelantaron en las redes sociales, será una niña que llevará por nombre Sophia. A la ex jurado de Nuestra Belleza Latina le encantaría ya tener entre sus brazos a la pequeña, y aunque aún falta un poco para ese anhelado momento, Giselle ya le demuestra todo su cariño a la bebé.

Giselle Blondet está muy al pendiente del avance del embarazo de su hija, y mientras se asegura de que todo marcha de maravilla, se encarga de llenar de apapachos a la futura mamá, mismos que llegan hasta la pequeña. "¿Cómo explicar el amor tan grande que siento por ti, mi princesa Sophia? ¡Y todavía no te he tenido en mis brazos!", escribió feliz la también diseñadora de joyas luego de una tierna visita a su hija, en la que acarició su pancita y se acercó a ella para tratar de sentir más de cerca a su nieta.

Para Giselle Blondet, además, es toda una dicha poder compartir con su hija más pequeña esta bella etapa. "¿Cómo explicar la emoción de ver a mi hija a punto de convertirse en madre? Estos momentos me llenan el alma de una alegría, un agradecimiento, una emoción tan grande que es difícil de explicar", agregó en el conmovedor mensaje. En una situación como esta, Giselle no puede más que desearle al mundo la misma cantidad de alegrías que ella experimenta en su vida personal. "Agradezco a Dios por cada una de nuestras bendiciones. ¡A cada uno de ustedes les deseo un día bello repleto de buenas noticias y muchas alegrías!", continuó en su mensaje.

Una alegría que une a la familia

Giselle Blondet reveló en agosto pasado que se convertiría en abuela. Compartió la feliz noticia en Despierta América, junto a Francisca Lachapel, Ana Patricia Gámez y Karla Martínez, quienes no contuvieron la emoción. “Llegar aquí y pensar en todos los momentos vividos, que ya son adultos, que ya se me casaron mis dos hijas y lo más grande del mundo es que una de ellas me va a hacer abuela”, dijo entre los gritos de alegría que desató la buena nueva. La ex presentadora de televisión recibió la emocionante noticia una semana antes de la boda de su hija con William Pabón. Gabriella, la hija menor de Giselle, celebraba en la casa de una de sus amistades los días previos a su enlace. Fue ahí cuando le pidió a su mamá que la acompañara a un lugar alejado de los demás invitados para contarle algo.

Trucco le dio una bolsa de la que Giselle sacó ropa de bebé. Pasaron unos segundos antes de que la futura abuela entendiera el tierno mensaje que su hija le daba y que su hoy yerno grabó con mucha emoción. Meses después, Giselle y sus tres hijos se unieron en el Día de Acción de Gracias para revelar que una niña venía en camino. Ahora, la familia espera emocionada a que llegue el gran día en el que todos por fin conocerán a Sophia.

