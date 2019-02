Sin duda alguna, la primera fiesta de cumpleaños de un bebé debe ser un evento inolvidable. Sin embargo, Kylie Jenner no ha podido concretar el anhelado festejo de su pequeña Stormi, quien cumplió su primer año de vida el pasado 1 de febrero. Y es que la joven empresaria ya se preparaba para celebrar por todo lo alto, como es costumbre en su familia, cuando los pronósticos de mal clima amenazaron con arruinar lo que se supone sería el día más importante de la bebé Jenner hasta ahora.

A través de un video que Jenner publicó en sus stories de Instagram, en la que se ve que viaja en una camioneta durante una torrencial lluvia, la hermana de Kim Kardashian dio a conocer que su hijita podría no poder celebrar su primer cumpleaños. “La fiesta de Stormi va a suceder”, escribió en la misma imagen acompañado de un emoji de una carita triste con lágrimas.

VER GALERÍA

Y es que esta sería la segunda ocasión que Kylie intentara llevar a cabo el festejo de su pequeña, pues el pasado viernes la socialité reveló que decidió no realizar el evento pues los pronósticos de lluvia no eran favorables, sin embargo nunca llovió. "De acuerdo, se suponía que tendríamos la fiesta de cumpleaños de Stormi este fin de semana", dijo en Instagram. "No será así porque se suponía que iba a llover. Al final no llovió, pero está bien, es mejor prevenir que lamentar. Están aquí sus primos y todos los que la quieren. Estamos jugando con animales de granja”, reveló en un video.

Kylie ya tenía listo todo. Un hermoso pastel cubierto de chispas que decía “Feliz cumpleaños Stormi”, así como una decoración inspirada en los colores del arcoíris, detalles de los que fuimos testigos gracias a que la menor de las Jenner mostró a través de Instagram. Con seguridad, Stormi podrá celebrar su cumpleaños con una gran fiesta, que seguro nos dejará sorprendidos y de la que habrán muchas postales para compartir en Instagram, como sucede con los momentos más importantes de la vida de la estrella de las redes sociales.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- ¡Únete a la tendencia! Combina tu bikini con el de tu bebé como lo hace Kylie Jenner

- La glamorosa vida de la hija de Kylie Jenner, ¡ahora tiene un bolso Louis Vuitton para su colección!

El más bello mensaje

Fue justo el día de su cumpleaños que Kylie Jenner dedicó unas emotivas palabras para su hija Stormi, fruto de su relación con el rapero Travis Scott. Mensaje en el que plasmó sus más puras emociones y el que seguramente, podrá leer la pequeña en un futuro.

“¿Cómo tuve tanta suerte de tener un bebé tan dulce, inteligente y feliz? No podría haberte imaginado, Stormi”, escribió la empresaria junto a una serie de fotografías de su hija. “Desearía que pudieras quedarte un poco para siempre y poder proteger esa sonrisa contagiosa y la risa tuya”, continuó.

“Sé que no recordarás mucho acerca del primer año de tu vida, pero te pido que nunca olvides seguir compartiendo tu alegría y tu risa con el mundo. Mi amor crece para ti mil millas por minuto. Cada día contigo es el mejor día de mi vida. Feliz cumpleaños a mi ángel en la tierra”, finalizó la hermana menor de Kendall Jenner, ganándose el corazón de sus seguidores, quienes se mostraron enternecidos.

VER GALERÍA