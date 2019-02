Con el corazón en la mano, Dayanara Torres reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel. La puertorriqueña quiso compartir la triste noticia con sus seguidores de Instagram a través de un video donde se le puede ver que está conmovida por su situación.

La exreina de belleza comienza diciendo que “como madres siempre estamos cuidando a todos alrededor. A nuestros hijos, nuestras familias, amigos, mascotas a todo el mundo y a veces nos olvidamos de nosotras mismas. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por un área y un lunar que apareció y que no le presté atención”.

RELACIONADO: Dayanara Torres presume -con orgullo- la buena relación que hay entre su prometido y sus hijos

“Mi prometido Luis (D’Esposito) que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados son positivos. Ahora esperando recibir noticias de que tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido”, dijo la exesposa de Marc Anthony, quien explicó que le removieron dos nódulos linfáticos de la pierna y espera que no se hayan extendido a otras áreas de su cuerpo.

Dayanara se mostró muy fuerte ante su situación y aprovechó la ocasión para dejarle saber al mundo que está bien. “Quiero decirles que yo estoy bien, que estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho, mucho miedo. Pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde y que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca”.

Asimismo, alentó a sus seguidores a que se realicen chequeos médicos cotidianos. “Pero, por favor a todos ustedes, no se olviden que cuidar de ustedes mismos”. Dayanara vive en Los Ángeles junto a sus hijos, Ryan y Cristian, producto de su matrimonio con el cantante de origen puertorriqueño.

En noviembre de 2018, la Miss Universo 1993 confirmó su compromiso con el copresidente de Marvel Studios, quien le pidió matrimonio a finales de octubre de ese mismo año. “He asked & I said YES!!! Dije que Sí...!!! Me siento Bendecida. Blessed to have you in our lives... #DiosEsBueno #ElTiempoDeDiosEsPerfecto”, escribió Dayanara junto a una hermosa fotografía donde se ve a la pareja muy enamorada.Desde entonces, la jueza de Mira Quien Baila se ha mostrado muy feliz.

En diciembre, su prometido y sus hijos emprendieron un viaje de ensueño por Italia para pasar las navidades y compartió cada detalle de su viaje a través de Instagram. Aunque Dayanara deberá enfrentar unos días muy duros, seguramente tendrá el apoyo incondicional de su futuro marido.

RELACIONADO: Dayanara Torres confirma que está comprometida, ¡mira su enorme anillo!