Thalía y Lali Espósito llegan a Times Square con una gran sorpresa

Estos últimos días han estado llenos de emociones para Thalía, pues con el reciente lanzamiento de su nuevo sencillo Lindo Pero Bruto, no ha dejado de cosechar éxito tras éxito, de la mano de su coprotagonista en el tema, la argentina Lali Espósito. Y es que la canción, que se desprende de su más reciente Valiente, ha superado las expectativas en cuanto reproducciones y difusión en redes sociales, pues en tan solo unas horas, el videoclip del tema ya supera las 2 millones de vistas en Youtube.

Pero las alegrías de Thalía no terminan ahí, pues la intérprete de Amor a la Mexicana orgullosa presumió un logró que pocos pueden ostentar. La intérprete hizo una sorpresiva aparición en el icónico Times Square de New York, para admirar en vivo y en directo el enorme billboard con el que promociona el sencillo que interpreta con Lali. A través de sus stories la esposa de Tommy Mottola compartió varios videos en donde se le puede ver muy emocionada caminar por el famoso lugar de la Gran Manzana acompañada de Lali Espósito, rodeadas de varios fans que se percataron de su presencia y que emocionados no dejaban de tomar videos de las famosas con sus teléfonos.

Ataviada con un vistoso abrigo de peluche amarillo y unos increíbles lentes de colores, la cantante festejó entre gritos al verse en la enorme pantalla publicitaria, mientras abrazaba a su compañera de dueto, quien no podía creer que ella estuviera en un anuncio del famoso lugar. “Gritando como niña chiquita en plena calle transcurrida de ¡Times Square! ¡Un gran billboard con Lindo Pero Bruto... nos dieron la sorpresa!”, escribió la artista debajo de un video del gran momento.

Por otro lado, Lali dedicó un lindo mensaje a Thalía, en el que agradeció por la oportunidad que le dio al incluirla en esta canción. “¡Sigo sin poder creerlo! Gracias Thalía por pensar en mi para esta canción y abrirme el mundo con tu buena vibra y ¡amor al arte!”, escribió en Instagram junto a otro video del momento en el que se descubre en Times Square.

Thalía se encuentra disfrutando del momento más especial de su trayectoria, pues con el reciente lanzamiento de su disco Valiente, y el rotundo éxito que ha tenido con los sencillos que se han desprendido de él la cantante ha demostrado que su carrera se encuentra más vigente que nunca.

Además de los millones de reproducciones de sus canciones, la intérprete continúa conquistando logros en el mundo empresarial. Recientemente, lanzó 'Adria by Thalia', una línea de productos para el cuidado del cabello y que al igual que sus canciones, se vende como pan caliente.

Con esta línea de productos del cuidado personal, Thalía suma un reto más a su carrera como empresaria. Desde hace un par de años está inmersa en su colección de ropa y accesorios que ella misma utiliza en los eventos a los que asiste y que han gustado mucho a sus fans