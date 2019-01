La vida de Clarissa Molina cambió por completo en marzo de 2016, cuando fue nombrada Nuestra Belleza Latina después de una ardua competencia. Lo que pocos sabían era que Clarissa estuvo a punto de no ser parte del reality de Univision porque no creía que ganaría la anhelada corona, según contó ella misma en una entrevista en Despierta América. "Vine a Nuestra Belleza Latina por accidente. Yo no iba a venir", dijo a Alan Tacher y Karla Martínez después de revivir el momento en el que su compatriota, Francisca Lachapel, la coronó como reina de belleza.

Antes de ganar la corona, Clarissa ya conocía el reality, pues participó en la edición de 2015, en la que, aunque quedó entre las finalistas, Francisca Lachapel se convirtió en la ganadora. Después de esa primera competencia, el rumbo de la joven de 27 años era incierto. "Estaba muy inestable emocionalmente. Pensé en ponerme a estudiar actuación a ver qué pasaba", recordó.

Clarissa, incluso, no tenía un hogar. Después de salir de su país natal hacia Estados Unidos, fue muy difícil encontrar un lugar en el que se sintiera segura. "Yo quería estudiar actuación en ese momento. Yo no sabía ni qué hacer con mi vida. No tenía casa porque cuando vine a NBL 2015, vendí mi carro, uno viejito. Me dieron 500 dólares. Mi ropa la dejé en casa de mi hermano. No tenía en dónde estar", detalló sobre aquellos días. "Iba de Miami a República Dominicana luego Miss Universo. Llega enero y yo no tenía un lugar al que llamar casa", agregó.

El destino tenía algo bueno preparado para ella y, aunque al principio se negó a volver a ser parte del reality, su familia la animó a participar en la competencia. "Me habían llamado en 2015 pero dije que no porque iba para Miss República Dominicana y me quería enfocar en eso. En enero de 2016 me llamaron para decirme que una chica había salido y era la primera en la lista del VIP", recordó. Clarissa jamás imaginó que sería la ganadora, mucho menos después del triunfo de Francisca Lachapel. "Yo no quería venir porque pensaba que Francisca, una dominicana, ya había ganado. Ya no le van a dar (la corona) otra vez a una dominicana. Esa era mi mentalidad", confesó.

El reality que cambió su vida

Clarissa se sentía sin rumbo fijo y sin saber qué haría con su vida, tanto que pensó en regresar a trabajar lejos del mundo del espectáculo. En medio de esa angustia llegó la llamada de la producción de Univision, y finalmente aceptó entrar al concurso de belleza. "Pensé: 'Lo voy a tomar como tres meses de escuela y voy a aprender lo más posible'", dijo sin esperanzas de llevarse la corona. El día decisivo del concurso, Clarissa se llevó el 53% de los votos y se convirtió en Nuestra Belleza Latina, un título al que dijo adiós a finales del año pasado, cuando cedió la corona a Migbelis Castellanos. "Ese segundo en el que dijeron mi nombre cambió mi vida", dijo emocionada.

La emoción de la hoy presentadora de El Gordo y la Flaca fue muy grande, pero no se comparó con lo que pasaba por su mente en ese momento. "Yo no pensé que iba a ganar. Pero todo lo que pensé en ese momento fue: voy a estar estable, finalmente, con mi casa", dijo feliz de tener un futuro seguro y, por fin, un lugar al que llamar hogar.