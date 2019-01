Clarissa Molina rompió en llanto este martes por la mañana durante su visita a Despierta América, en donde habló de su infancia y el tiempo que vivió con sus papás en Santiago, República Dominicana. Fue justo el tema de sus padres, Domingo Molina y Clara Contreras, el que tocó su corazón y que la puso muy sensible, pues se separaron cuando la ex Nuestra Belleza Latina tenía tan sólo 12 años. A pesar de esa situación, Clarissa guarda buenos recuerdos y hasta hoy mantiene las enseñanzas de sus padres.

"Mi papá es mi héroe. Él me enseñó todo lo que yo necesitaba saber para ser la mujer que soy hoy en día. Igual mi mamá. Les doy las gracias porque siempre me han inculcado esos valores de qué se necesita para ser una gran persona y profesional...", dijo con la voz entrecortada mientras charlaba con Alan Tacher y Karla Martínez.

"De verdad siempre se los agradezco porque, a veces uno no tiene la dicha de estar siempre con ellos. Pero, mientras estuvimos juntos como familia, ellos lo hicieron", dijo entre lágrimas al recordar los días en los que vivió en la casa de la esposa de su padre mientras él y su mamá estaban en Estados Unidos. A los 15 años, Clarissa se mudó a Nueva York junto a sus hermanos; sin embargo, no tenía un lugar al que llamara hogar.

En medio de la conversación, Clarissa pudo hablar con su papá por videollamada, un momento que la conmovió aún más. Desde Santiago de los Caballeros, su padre expresó lo feliz que estaba por las decisiones de su hija. "Estamos siguiendo tu actuación. Estamos muy contentos por el trabajo que estás haciendo", dijo ante las lágrimas de su hija.

Clarissa Mollina, una niña traviesa

Alan Tacher notó que Clarissa Molina tiene una cicatriz en la frente que, de acuerdo con la presentadora de El Gordo y la Flaca, se hizo en un club en su ciudad natal. Su padre confirmó la historia y reveló aún más detalles de aquel accidente. "Éramos socios de ahí y la llevábamos para divertirse. Un día, casi ya no íbamos, estaba dando la última montadita en el columpio y, en un cruce de esos, uno de los muchachos le pegó en la cara", recordó Domingo Molina. "Amauri, su hermano, la recogió y le puso un pañuelo en la herida y hasta que no llegó al médico, no la soltó".

A Clarissa le dieron cuatro puntadas para cerrar la herida y, para ocultar la cicatriz, su mamá le cambió el look. "Me hizo el flequillo para que no se viera", contó Clarissa entre risas. Como sorpresa, Clarissa también pudo hablar con su mamá, y pudo agradecerles por su esfuerzo. "Ellos dos definen mi vida. Siempre actúo bien por ellos y se los agradezco muchísimo. Gracias por inculcarme el respeto, el buen corazón y la paciencia", dijo contenta de esta entrevista en la que destacó los valores de sus padres y lo mucho que los quiere.