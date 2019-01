La inesperada muerte del comediante Kevin Barnett dejó un gran vacío en el mundo de la comedia el pasado 22 de enero, cuando las autoridades de Tijuana, México, confirmaron que el actor, guionista y comediante de Rel había fallecido. De acuerdo con E! News, las causas del deceso fueron reveladas por el jefe del servicio forense local, quien informó que, en esa fecha, cerca de las 6:00 am, habían recibido el cuerpo de un hombre de 32 años identificado como Kevin Michel Barnett.

"La autopsia correspondiente que se llevó a cabo, determinó que a causa de muerte fue una hemorragia no traumática, ocasionada por una pancreatitis", informa el portal. Con los resultados arrojados por la investigación forense, se deduce que el comediante falleció por causas naturales, una noticia que impactó a sus familiares y amigos más cercanos, quienes esperan que concluyan los trámites legales para darle el último adiós. "Por ahora, su cuerpo aún se encuentra en las oficinas del Servicio Médico Forense de Tijuana, a la espera de ser enviado a casa en donde sus familiares se encargarán de los procedimientos legales", agregó el especialista.

La triste noticia de la muerte de Kevin también fue revelada por medio de un comunicado. "Podemos confirmar la muerte del ciudadano estadounidense, Kevin Barnet, en Tijuana, el 22 de enero. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia por esta pérdida y estamos a la orden para proporcionar la asistencia consular apropiada. Por el respeto a la familia durante este momento tan difícil, no haremos más comentarios al respecto", concluyó el comunicado.

Un hombre lleno de alegría

Al momento de su fallecimiento, Kevin se encontraba de vacaciones en México, según se pudo saber por la última publicación que hizo en Instagram, en donde se mostraba alegre en su destino turístico. "En México. Me compré un suéter. Me han acusado de apropiación varias veces. En mi cabeza, le di dinero a una mujer para no pasar frío", escribió en su última publicación el 19 de enero. Kevin, además, anunciaba que estaba por lanzar un mixtape en los próximos meses.

Al enterarse de la triste noticia, sus amigos del medio enviaron sus condolencias a través de las redes sociales. Los integrantes del programa de radio que co-protagonizaba el guionista, Last Podcast Network, escribió en Twitter: "La alegría que trajo a nuestras vidas es el mejor regalo que hemos recibido".

Su amigo, Brook Wheelan le rindió homenaje con una publicación en la que contó una de las anécdotas con las que siempre lo recordará. "Le mandé un mensaje a Kevin hace unos años de la nada: 'quiero ir a Hawái'. Él es la única persona que conozco que respondería: 'hagámoslo'", expresó para sellar su mensaje con una fotografía de los dos juntos en el paradisiaco lugar. "Estoy llorando por contar esta historia porque me hace muy feliz este recuerdo. Sé que todo aquel que conoció a Kevin tiene miles de anécdotas como esta. Voy a extrañar a mi amigo por el resto de mi vida", concluyó.