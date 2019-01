¡Un escape familiar! La actriz Elsa Pataky se encuentra disfrutando de unos días en uno de los lugares más exóticos del planeta, Tailandia. A través de Instagram, la española se encuentra en el país asiático junto a su marido, el también actor Chris Hemsworth, sus hijos, India y los mellizos Tristan y Sasha, su hermano Cristian Prieto y la mujer de este, Silvia Serra.

Allí el australiano de 35 años está rodando las últimas escenas de Dhaka, la película que preparan los hermanos Russo para la plataforma digital Netflix, que narra el intento de un hombre para liberar a un niño indio que ha sido secuestrado en Daca, la capital de Bangladés.

"Pasando el tiempo con los locales", escribió la intérprete de 42 años al pie de una fotografía donde se aparece buceando junto al protagonista de la película Thor.

Y como era de esperarse, Elsa ha aprovechado sus días de vacaciones para disfrutar del sol con un increíble bikini rojo de la firma Join Halcyon Daze, disponible a través de su página web por un precio de 90 dólares. La intérprete tiene un cuerpo de infarto que ha logrado gracias a la buena alimentación y una estricta rutina de ejercicios. "Tiempo en familia en Tailandia. Visitando a papá", escribió al pie de la instantánea.

Luego de diez años alejada de las cámaras -tiempo que estuvo dedicada a su familia- la intérprete ha retomado su carrera. De hecho, hace un mes se estrenó La tierra de las mareas, de Netflix, un proyecto que la ha llevado a probar nuevas técnicas deportivas para meterse en la piel de Adrielle Cuthbert, una chica mitad humana, mitad sirena.

"Ha sido genial por el hecho de rodar en Australia, cerca de mi casa, y por el personaje que interpreto. Es una mujer que está muy conectada con la naturaleza y el océano", contó en la revista FASHION. "Fueron unos entrenamientos que tenían como objetivo hacernos sentir como pez en el agua y crear en nosotros una conexión con el agua. Aunque en mi caso, no me costó mucho por el hecho de vivir cerca del mar", agregó.

Pese a que en las redes sociales pareciera que su matrimonio con Chris es perfecto, Elsa ha dicho en más de una ocasión lo siguiente: "En redes mostramos lo mejor de todo, no vamos a enseñar cuando estamos de pelea, pero, como todos, también tenemos las nuestras". El secreto, ha revelado, es que "ninguno de los dos somos celosos. Tenemos confianza en nuestra relación". El matrimonio, que se está construyendo una fabolusa casa en Byron Bay, Australia, no tiene intención de ampliar la familia. "Estamos totalmente plantados. Ahora estoy viendo la luz para dedicarme a lo que me gusta y a mí misma".