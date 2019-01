Millones de mexicanos alrededor del mundo celebraron la nominación de Yalitza Aparicio en los Premios Oscar 2019 como Mejor Actriz gracias a magistral actuación en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuaron. Varios famosos felicitaron a la joven de origen mixteco, pero sin duda la más emocionada por este gran logro fue Salma Hayek, quien ahora no solo comparte la misma bandera con Yalitza, sino que han pasado a la historia por ser las únicas dos mexicanas en la historia de los Premios de la Academia nominadas a esa terna.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de películas como Frida y Beatriz At Dinner, compartió su sentir con un emotivo mensaje y unas imágenes de ambas. “En 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tu si te lo lleves”.

Como recordarás, en la entrega de los premios Oscar de 2002, Salma fue nominada como Mejor Actriz gracias a la película Frida, donde interpretó a la célebre pintora mexicana Frida Kahlo. Además de esa nominación, la película figuró en las categorías de Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Canción, Mejor Banda Sonora y Mejor Maquillaje, conquistando solo las dos últimas menciones.

Yalitza comparte la categoría con otras nominadas de gran peso como Olivia Colman (The Favourite), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Glen Glose (The Wife) y Lady Gaga (A Star is Born). Las dos últimas de esta lista ya han sido reconocidas en esta temporada de premios, pues en la entrega de los Critics Choice Awards compartieron el galardón en la terna de Mejor Actriz, además de que Glen Close –estrella de películas como Fatal Atracttion –fue galardonada como Mejor Actriz en la categoría de Drama en los Golden Globes.

VER GALERÍA

Yalitza no fue la única sorpresa en las nominaciones del Oscar, pues Marina de Tavira, también quedó nominada como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Roma. Además de estas dos nominaciones, Roma figura en las categorías de Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Diseño de producción, Mejor Guión Original, Mejor Director (Alfonso Cuarón), Mejor Fotografía y Mejor Película.

Más notas como esta:

- ¡Lágrimas de felicidad! Yalitza Aparicio y su emotiva reacción ante su nominacion al Oscar

- ‘Estoy en shock, no lo esperaba’: Marina de Tavira tras su nominación al Oscar

Las reacciones de las nominadas

Para Yalitza Aparicio y Marina de Tavira fue toda una sorpresa figurar en la lista de los nominados al Oscar. Roma seguramente estaría en las categorías, pero este par de talentosas mexicanas jamás imaginaron que sus nombres pasarían a la historia.

VER GALERÍA

En sus primeras declaraciones a los medios, Marina confesó que estaba incrédula. “Estoy en shock absoluto, estoy en mi casa, no me esperaba esto de verdad, lo digo con toda sinceridad, no lo esperaba”, dijo la actriz en entrevista con el noticiario mexicano Despierta con Loret. “No tenía ninguna expectativa, estaba esperando las nominaciones para ‘Yali’, (Yalitza Aparicio, su colega en Roma) –‘Yali’ mi amor felicidades, te adoro-, estaba esperando las nominaciones para Alfonso, para la película, nunca para mí, estoy en shock, es lo único que puedo decir”, reiteró. “No nunca (lo esperé), lo único que quería era entregar mi corazón a lo que Alfonso confió en mí”.

En tanto, Yalitza compartió en su cuenta de Instagram un video del momento exacto en el que dan a conocer la lista de nominados ¡y aparece su nombre! En el clip, que tiene más de 160 mil reproducciones, se alcanzan a escuchar los gritos de emoción de Yalitza, quien parece estar 'fuera de sí' al haber llegado tan lejos con su entrañable papel de 'Cleo'.