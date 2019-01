Parece que fue ayer cuando Khloé Kardashian confirmaba al mundo que estaba en la dulce espera de True, su primer bebé. Y parece aún más cercana aquella fecha en la que la pequeña llegó al mundo para llenar de alegría los días de su mamá. Sin embargo, ha pasado casi un año desde que la hermana de Kim Kardashian compartiera ese par de buenas noticias. Khloé, feliz en su papel de mamá, regala a sus seguidores varias fotografías y videos de su hija, con los que la niña se ha robado el corazón de los fans de la familia más famosa de la televisión. Y, claro, no iba a ser la excepción al momento de compartir los logros más importantes en la vida de la pequeña. Khloé recién compartió con el mundo que su bebé ya gatea, ¡y lo hizo de la forma más tierna posible!

Cuando Khloé Kardashian no tiene ninguna cita de negocios ni se encuentra frente a las cámaras de Keeping Up with the Kardashians, aprovecha al máximo su tiempo jugando con su hija. Este domingo compartió un lindo video de cómo son sus tardes familiares en casa, en donde juega con la pequeña que es bastante risueña. "No, ese es mi teléfono", le dice la feliz mamá a la bebé, quien muy contenta intenta tener entre manos el celular de Koko.

La pequeña, entre risas, no se da por vencida hasta que logra alcanzar el teléfono que estaba grabando la divertida sesión de juegos entre madre e hija. Incluso algunos de los seguidores de Khloé destacaron que la bebé ya aprendió a tomarse selfies como su mamá y sus famosas tías. Khloé, en cambio, puso más atención en la risa de True: "El mejor sonido", escribió junto al video que le gustó a Kylie Jenner y que su hermana, Kendall, aseguró que "ha visto casi 30 veces" antes de decir lo mucho que ama a su sobrina.

Temporada de cumpleaños para las hermanas Kardashian - Jenner

True está por celebrar su primer cumpleaños en abril próximo. La bebé de Khloé Kardashian es la más pequeña de los hijos de las famosas hermanas de la televisión, pues mientras Koko se encontraba en la dulce espera, también lo estaban sus hermanas Kylie y Kim. En 2017 hubo un baby boom en la familia, primero con Kim quien anunció que sería madre por tercera vez, con la ayuda de un vientre de alquiler que la llevaría a cumplir su sueño de tener una gran familia sin poner en riesgo su salud como sucedió con sus embarazos anteriores. El 15 de enero, Chicago sopló su primera velita, una fecha que no pasó por alto su familia y celebraron en grande con una fiesta con temática de Alice in Wonderland.

Stormi Webster fue la segunda bebé de la familia en nacer en 2018. La pequeña, hija de Kylie Jenner y Travis Scott también está por cumplir un añito de edad y los seguidores de la joven empresaria ya no pueden esperar a ver la fiesta con la que celebra esa fecha.