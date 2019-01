Clarissa Molina está muy entusiasmada con su participación en Mira Quien Baila All Stars. Es ahí en donde la conductora de El Gordo y la Flaca ha podido demostrar el talento nato que tiene para el baile. Además, esta experiencia le ha dado grandes momentos con los participantes del show, entre ellos Toni Costa el prometido de Adamari López. Debido al tiempo que han pasado juntos en las últimas semanas y al baile que hicieron el domingo pasado, en el que la coreografía dictaba un momento romántico entre los bailarines, surgió un comentario que señalaba que entre ellos podría haber algo más que amistad. Dispuesta a no permitir ese tipo de especulaciones, la ex Nuestra Belleza Latina opinó al respecto.

Durante un segmento en El Gordo y la Flaca, Clarissa Molina aclaró lo que había sucedido. “Aquí lo que pasó es lo siguiente: le comentan a Toni ‘ahora Toni va a hacerle infiel a Adamari con Clarissa’, cosa que claro que no", explicó en el programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan. "Nosotros estábamos ensayando este baile, las fotos quedaron súper lindas, es un baile muy romántico, tenemos que pegarnos así", dijo sobre el baile.

"Y Toni le respondió, le dijo: ‘Ni en mil años eso va a pasar’, porque él es muy fiel a su familia y por supuesto yo tampoco me voy a entrometer en una familia”, aclaró la joven de 27 años. Y por si quedaba alguna duda de lo que pensaba al respecto, agregó: “Jamás haría eso. Primero muerta que destruir una familia”.

Toni, a la defensa de su familia

Toni Costa y Adamari López se conocieron justo en la pista de Mira Quién Baila. Fue ahí en donde nació la chispa entre ambos que con los años se convirtió en un amor incondicional y una hermosa familia. La pareja, que desde hace tiempo está comprometida, disfruta de su día a día y suele publicar en las redes sociales algunas fotografías de sus ratos más divertidos. Es por ello que Toni, al leer el comentario sobre su fidelidad respondió al momento. Serio y sin necesidad de usar palabras fuertes.

Para recalcar su amor por Adamari, Toni publicó una fotografía de su amada con el hashtag #TBT, en donde ambos aparecen abrazados y muy felices. "Marzo '18... me encantas", escribió él sobre la postal. La presentadora contestó a la mención con un "Te amo". Clarissa también se hizo presente en los comentarios de la imagen, en donde escribió "¡¡Los quiero mucho!!", una frase con la que demostró al mundo que se lleva de maravilla con Toni y Adamari y los respeta como pareja.

Consientes de que entre ellos sólo reina una bella amistad, Toni y Clarissa continuaron con los ensayos para la siguiente gala en el show de Univision, en donde volverán a aparecer juntos en la pista. Toni, como es su costumbre, siguió con las publicaciones en sus Instagram Stories, en donde muestra al mundo cómo se divierten no sólo ellos; sino todos los participantes del reality.