La alegría y el ánimo positivo de Adamari López es algo que transmite hasta en su ropa. La presentadora llegó esta mañana al set de Un Nuevo Día con un look que de inmediato captó la atención de sus seguidores. ¿La razón? Una playera blanca con la leyenda "Súper mamá. Súper esposa. Súper cansada", tres sencillas frases que resumen lo que miles de mujeres viven día a día y se muestran orgullosas por ello.

VER GALERÍA

La playera llamó la atención de Adamari porque refleja exactamente cómo se siente al ser una mujer trabajadora, que está muy al pendiente de su hija de tres años, Alaïa, y vive enamorada de su prometido, Toni Costa. "¡Hola, amigos de Un Nuevo Día! Hoy me puse esta camisa que me encanta. Dice 'Súper mamá. Súper esposa', pero también 'Súper cansada'", dijo a la cámara de las redes sociales del show de Telemundo.

"Para todas esas mamás que trabajan, que se esfuerzan todos los días por sacar a su familia adelante: les mando muchos besos. No dejen de esforzarse, no dejen de ser hermosas, no dejen de dar el 100 por ciento para que su familia esté bien", explicó. Y como consejo, agrego: "Pero descansen también. No siempre hay que estar 100 porciento cansada. Hay que estar bien para poder dedicarle buen tiempo a nuestra familia", dijo antes de mandar un beso a la pantalla.

Adamari combinó su playera blanca con una falda en tono morado con animal print de serpiente y cierre al frente, muy similar a la que su amiga, Rashel Díaz, llevó a principios de semana en el programa, -al mismo tiempo, muy parecida al vestido que Adamari usó ese día-. La Chaparrita de Oro también agregó a su look un par de medias y zapatos negros.

Los otros looks de Aamari López

Desde hace dos semanas, Adamari López está de regreso frente a las cámaras de Un Nuevo Día. La puertorriqueña tuvo que ausentarse por varios meses luego de que se le complicara una enfermedad respiratoria que la mantuvo hospitalizada. Emocionada por estar de vuelta en su trabajo, la también contó con la ayuda de su hija Alaïa para elegir un vestido rosado con el que fue recibida por sus amigos y compañeros del show matutino.

VER GALERÍA

Los días siguientes Adamari lució un vestido negro que enmarcó su cintura. Después dio paso a un largo vestido azul que le dio un toque muy elegante. A mitad de la semana llegó al foro con un vestido tipo camisa y para el viernes conquistó al público con una blusa de mangas amplias y una falda negra. Sin embargo, Adamari sabe que hasta los mejores looks lucen mejor con una gran sonrisa. Por ello es que se puso en manos de un ortodoncista para corregir la posición de sus dientes, tal como lo explicó en uno de sus videos.