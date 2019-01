Francisca Lachapel y el inspirador mensaje con el que motiva a sus fans

La historia de Francisca Lachapel es sin duda una de las más inspiradoras del mundo del entretenimiento, pues en varias ocasiones la presentadora de Despierta América ha confesado haber tenido que trabajar muy duro para conquistar sus sueños y estar en el lugar en el que hoy está. Es por eso que la hermosa dominicana se ha empeñado en hacer llegar su mensaje de superación a todos sus seguidores y dejar bien en claro que con trabajo, perseverancia y pasión, se puede lograr todo.

A través de Twitter, la conductora de Univision compartió un inspirador mensaje, con el que busca empoderar a sus followers y en el que recomendó no dejarse afectar por los comentarios negativos de los demás y mantenerse firmes en sus objetivos. “Que digan lo que quieran de ti. ‘Fea, loca, sin talento, exagerada, tonta, débil, nunca logras nada’ ¡Lo que se les dé la gana!, pero por favor tú no les creas. Si los dejas entrar en tu mente sin duda alguna pierdes la batalla. ¡Sé fuerte!”, escribió la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015.

Francisca sabe muy bien de lo que habla, pues en varias ocasiones ha confesado que sus sueños estuvieron a punto de no realizarse al dejarse influenciar por los comentarios de gente que no creía en ella. Afortunadamente, supo hacerle frente a lo negativo y a fortalecer su persona a través de aquello que no le servía. Es por eso que sus fans agradecen cada que los invita a superarse y a convertirse en las mejores versiones de ellos, pues reconocen que la conductora es fiel testigo de sus palabras y un gran ejemplo de humildad y sencillez a pesar de estar en la cima.

Se va de Despierta América

Es justo una muestra de que Francisca la está rompiendo con todo este 2019, el reciente anuncio de que deja el programa matutino que le ha dado la fama por atender un compromiso de trabajo en México. Y aunque es una noticia triste para quienes gustan de verla a diario por la televisión, para la dominicana significa una oportunidad para expandir aún más sus horizontes.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 2.1 millones de seguidores – Francisca detalló mediante un live que la oferta de laboral era para específicamente para ‘Mela la Melaza’, el personaje cómico que interpreta con el que se ganó el cariño del público en 2015, cuando participó en el certamen de belleza del que resultó ganadora. “Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para 'Mela la Melaza'”.

Afortunadamente para los fans de Francisca, su ausencia será solo por un breve tiempo, por lo que pueden estar tranquilos y felices de saber que la estrella de la televisión pronto regresará a sus pantallas.