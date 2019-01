¿Por qué Aracely Arámbula no participará en 'MasterChef'?

Para Aracely Arámbula, el 15 de enero del 2018 es una fecha especial en su calendario, pues marca el día en el que comenzó la transmisión de MasterChef Latino (Telemundo), programa que condujo en su primera temporada. Sus miles de seguidores esperaban verla en la segunda temporada del reality show de cocina, sin embargo, eso no será posible, ya que ‘Ara’ anunció en sus redes sociales que no estará más como host de ese programa.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 3.2 millones de followers –Aracely compartió una fotografía de la primera emisión del reality y recordó la gran experiencia que representó para ella estar como presentadora, además de explicar la razón que le impedía continuar con la segunda temporada.

"Gracias por todos sus bellos mensajes porque hoy hace un año que comenzó al aire MasterChef, un programa que amo, que me divirtió mucho y que fue maravilloso hacer la primera temporada. Mira ‘Ara familia bella’ me han preguntado cuando empiezo MarsterChef segunda temporada y les cuento que no podré hacerla por mis grabaciones de La Doña 2, lo cual me tiene muy emocionada preparando una gran serie para ustedes. ¡Ha sido larga la espera, pero les aseguro que viene fuerte! Me encanta. Seguramente nos veremos en la siguiente temporada de MasterChef".

Aunque a sus fans les dolió el hecho de no verla en la segunda temporada de MasterChef, están contentos por la segunda parte de La Doña. Algunos comentaron que no pueden esperar más a verla en su papel de villana y se mostraron ansiosos por saber todos los detalles sobre el regreso de 'Ara' como Altagracia Sandoval a la pantalla chica.

Recordemos que, a lo largo de su participación en MasterChef, Aracely Arámbula llamó la atención por sus vistosos looks, con los cuales dejaba sin aliento a sus seguidores. Uno de los vestuarios más inolvidables fue el que usó en la final de la competencia; un espectacular diseño de Charbel Karam con transparencias y destellos dorados de la colección Desert Phoenix, con el cual dejó entrever su silueta de ensueño.

Un atuendo que roba miradas...

Recientemente, Aracely Arámbula causó revuelo en las redes sociales con el look que lució para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Miguel, quien cumplió 12 años en el primer día de enero. Además de recibir el año de la forma más glamorosa, Aracely se puso muy guapa para el festejo su hijo, quien se vislumbra como todo un galán.

'La Chule' llevó un vestido negro, con escote halter decorado con pedrería, el cual le permitió lucir sus piernas por la falda que estaba por arriba de la rodilla. Para completar su look, eligió un par de zapatos de pulsera, también negros, y decorados con un brillante moño por la parte de enfrente de Anklets maxi bow de la firma TierraSanta Joyería.