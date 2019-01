Dayanara Torres defiende su figura de los comentarios en las redes

Aunque las celebridades están acostumbradas a todo tipo de comentarios en sus redes sociales, algunos como Dayanara Torres no se quedan ‘de brazos cruzados’ cuando se trata de desmentir a sus haters. Hace unos días, la Miss Universo 1993 tuvo que salir en su defensa a través de las redes sociales, pues algunos de sus seguidores en Instagram aseguraban que la bella puertorriqueña había pasado por el bisturí para aumentar sus atributos. Ante estos señalamientos, la también presentadora de televisión respondió que todo en su anatomía era natural y de paso dio el 'secreto' que las puertorriqueñas como ella usan para tener una silueta de ensueño.

VER GALERÍA

Hace un par de días, la juez de Mira Quién Baila (Univision) compartió un video del que fuera su primer trabajo en cine ¡hace más de 25 años! En 1994, Dayanara compartió créditos con el mismísimo Chayanne y juntos protagonizaron Linda Sara, una historia de amor bajo la dirección de Jacobo Morales. Orgullosa de este throwback, la animadora de televisión decidió publicarlo en sus redes sociales.

Mientras algunos de sus fans alabaron su actuación, además de destacar lo bien que se veía a más de dos décadas del estreno del filme, uno más la criticaron y comenzaron a especular que las curvas que lucía en la película eran gracias al trabajo de un cirujano plástico.

La modelo de 44 años no tardó en responder, e incluso citó una de las canciones de Calle 13, sus paisanos, para aclarar –con todo el sentido del humor –que sus encantos eran todos naturales. Debajo de su publicación, y de cientos de comentarios de sus fans, Dayanara escribió: “Y para quienes se atrevieron a decir que me hice (un aumento) aquí tienen, a mis 18 (años) mojando el arroz con aguacate para cosecharlas de 14K”.

Esta no es la primera vez que la exreina de belleza responde esos señalamientos. El año pasado, en la anterior emisión de Mira Quién Baila, algunos de sus seguidores aseguraron que algo en su cuerpo no lucía natural, a lo que ella respondió magistralmente: “¿Inyectado qué? Soy puertorriqueña y créeme que no necesitamos añadir nada… ¡Mojo el arroz con un poco de aguacate pa’ cosecharlas de 14K! Que no te hayas dado cuenta antes no es mi culpa. Orgullosa de mis curvas”. Con esa respuesta, ya utilizada en dos ocasiones, la host ha revelado -sin querer- el secreto para tener una silueta de infarto.

Más notas como esta:

- Dayanara Torres revive los pasos de su triunfo en la final de 'Mira Quién Baila'

- El espectacular vestido de Dayanara Torres con el que brilló en 'Mira Quién Baila'

Los retos que vienen...

Para la modelo, este 2019 será un año de muchos planes a nivel profesional y personal. Apenas hace una semana arrancó la emisión de Mira Quién Baila (MQB) All Stars donde forma parte del jurado junto al coreógrafo Casper Smart y la cantante Yuri. Los tres decidirán, después de una competencia de varias semanas, cuál será la pareja ganadora del concurso, el cual ella ganó en octubre de 2017, tras una final de infarto.

VER GALERÍA

Además de MQB, en el plano personal, la modelo tiene los preparativos de su boda con el productor Louis D'Esposito. La pareja se comprometió a finales de octubre, y a pesar de que no han revelado la fecha en la que llevará a cabo su enlace, seguramente este año Dayanara Torres empezará a planear su gran día.