Antes de que la historia de amor de Jennifer Lopez contara uno de sus mejores capítulos al lado del ex beisbolista Alex Rodríguez, la actriz y cantante tuvo una lista de conocidas parejas que llegaron al mismo punto: la separación. Jennifer Lopez sabe que no todo fue coincidencia y está consciente de que cada una de sus rupturas amorosas tuvieron algo en común. "Para mí, las relaciones han estado llenas de altibajos", se sinceró en una entrevista con Harper's Bazaar, en la que reveló quién tuvo la culpa detrás de sus fallidas relaciones.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez no busca en otras personas la razón por la que su noviazgo con Casper Smart y Puff Daddy; su compromiso con Ben Affleck; o su matrimonio con Ojani Noa o Marc Anthony no funcionara después de un tiempo. "Eso no tenía que ver con nadie más que conmigo misma. Era todo cuestión de comprenderme a mí misma”, dijo con el corazón en la mano sobre los años pasados. “Hasta que no aprendes a amarte a ti misma no puedes amar a alguien más por completo”, agregó. Fue así como, después de un camino de descubrimiento personal, se topó con una persona que la comprendía. “Una vez que haces eso puedes tener relaciones que están basadas en el amor, que te apoyan y te nutren. Siento que ahora estoy en un mejor lugar”, confesó.

Notas relacionadas:

- ¡Está Rico! El novio de Jennifer López, Alex Rodriguez, baila al ritmo de Marc Anthony

- Jennifer Lopez deslumbra, con un sensual vestido amarillo, en su visita a 'Un Nuevo Día'

VER GALERÍA

Jennifer Lopez, una mujer feliz con la flecha de Cupido

J.Lo vive uno de sus momentos más plenos en cuestiones de pareja. La también empresaria y diseñadora pronto celebrará su segundo aniversario con A-Rod, una historia en la que ambos han incluido a sus hijos -ella a Emme y Max, fruto de su matrimonio con Marc Anthony; y él a Tasha y Ella, de su anterior relación- para formar una gran familia. A diferencia de otras relaciones, Jennifer ahora sabe lo que busca en la vida.

Las fotos en las redes sociales de ambos muestran una complicidad que revela lo enamorados que están uno del otro. Para Jennifer, es una relación diferente, en la que se siente feliz. "Él aporta algo distinto a mi vida, que jamás había tenido, que es un apoyo y amor incondicional, como si dos almas gemelas se complementaran", dijo a semanas atrás en una entrevista para Today. "Es algo diferente para mí; ahora sé lo que es estar conmigo misma", agregó.

VER GALERÍA

Encontrarse como persona es una de las metas propias de las que J.Lo se siente bastante orgullosa. La diva de El Bronx recién compartió esa parte de su vida en una entrevista con People. “Crecí compartiendo una cama con mis hermanas desde el momento en que nací, después fue un novio y luego otro y luego un marido y así. Me di cuenta de que nunca había estado sola”, dijo a la publicación. Jennifer se enfrentó a esta situación cuando acudió a terapia, en donde se le complicaba entender cuando le preguntaban qué era lo que le gustaba hacer cuando estaba a solas. "No sé... ¿ir a trabajar?", decía ella. “Hasta que aprendí a amarme a mí misma pude ser más feliz a solas y amarme”, dijo con más tranquilidad, misma que refleja en su relación amorosa, y los resultados se pueden ver en las sonrisas de ambos.