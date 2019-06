Alejandra Espinoza relata el difícil proceso que atravesó para cumplir su sueño de ser empresaria

Alejandra Espinoza está a punto de comenzar una nueva aventura en su vida profesional. La hermosa mexicana lanzará su propia línea de ropa a finales de julio, por lo que se encuentra muy emocionada alistando los últimos detalles. Sin embargo, la presentadora de Univision admitió que, para conseguir su anhelado sueño de convertirse en empresaria, tuvo que sortear algunos obstáculos que se le presentaron en el camino.

Alejandra Espinoza: lista para su debut como empresaria Video: Alejandra Espinoza

A través de un video publicado en su canal de video en streaming, ‘Ale’ relató cómo ha sido el proceso de crear su marca y del por qué su salida al mercado la tuvo que retrasar por más de un año. “No es tan fácil como parece”, dice la también actriz. “Hay que escoger un nombre, hay que mandarlo, tiene que tener un permiso, a veces no te lo dan porque hay nombres que son parecidos”, comentó Espinoza revelando que justo ese fue su caso, por lo que el proceso de su marca tuvo que retrasarse casi un año.

“Cuando estábamos a punto de salir a la venta, que me llega una carta y me dicen que no puedo usar ese nombre, porque hay una compañía que me quiere demandar, que porque el nombre de mi línea se parecía mucho al nombre de su línea”, contó la exreina de belleza. Y así fue como todo el trabajo de un año tuvo que se desechado, teniendo que comenzar de nuevo, desde el nombre, el logotipo, las redes sociales. ¡Todo!

Y aunque pude sonar como toda una desgracia, Alejandra supo sacarle provecho a la situación y resultó ser aún mejor de lo que esperaba en un inicio. “Gracias a que eso sucedió, encontré un nombre que me gusta más, encontré a ese diseñador dominicano que está trabajando conmigo y me ayudó a agregar más piezas a mi línea de ropa. Estoy sumamente contenta”, agregó la primera ganadora de la corona de Nuestra Belleza Latina.

¿Qué podemos esperar de la marca de Alejandra?

Alejandra Espinoza reveló en su video, que lo que hará especial a su marca es que sus colecciones estarán llenas de diseños únicos de los cuales se harán pocas piezas. Además, reveló que para su primera colección ha planeado, junto a su diseñador, que todas las prendas a la venta sean Denim, además de una colección especial de ropa de verano.

