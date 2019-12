Comidas que debemos 'evitar' para mantenernos en forma esta Navidad

La fiestas con amigos y familiares son el día a día en esta temporada. En estos encuentros, la comida se convierte en la principal atracción y tentación, algo que puede ser un dolor de cabeza si lo que deseas es mantener tu figura. Así que la mejor opción es tener cuidado con ciertos platos y bebidas que nunca faltan en las celebraciones.

Lejos de obsesionarte con el conteo de calorías, lo ideal es que te mantengas alerta frente a preparaciones que quizás no lucen tan 'peligrosas' para tu peso pero que lo son. Conocer los ingredientes de cada plato –dulce o salado– es una buena técnica que te ayudará a detectar cuáles son los platillos que menos te favorecen y aquellos que puedes consumir con moderación.

La tentación viene 'disfrazada' de muchas formas en estas fiestas, así que para ayudarte a ecoger mejor -y huir del arrepentimiento post navideño-, aquí te traemos una selección de las comidas que debes evitar. Y recuerda, en estas fechas la clave siempre será dejar de lado los excesos.

Las alcachofas son saludables, pero mezcladas con queso y mayonesa se convierten en parte de un calórico dip

Appetizers y falsos saludables

Evalúa tus opciones de alimentación varias veces. Sobre la mesa puedes encontrar alimentos 'aparentemente' saludables que son una trampa. ¿Quieres algunos ejemplos? Los dips de alcachofa o espinaca y las nut mixes.

Si bien las alcachofas son buenas para tu salud y están llenas de nutrientes importantes como vitamina C, ácido fólico y potasio, sus beneficios se ahogan en queso, crema y mayonesa. Cada cucharada de una salsa típica de alcachofa o de espinaca tiene un aproximado de 50 calorías, sin incluir la galleta o pan utilizado para degustarlo. Si no te resistes, limítate a dos cucharadas de esta preparación y combínala con alguna hortaliza, en lugar de crackers.

En el caso de las nueces, ricas en grasas saludables y nutrientes esenciales, debes tener cuidado por su aporte de calorías. Así que evita excederte, toma un puñado de nueces mixtas –preferiblemente sin sal– y olvídate del tazón durante el resto de la celebración.

Las tortas de cangrejo cuentan entre los falsos saludables porque -aunque pareciera ser una opción inteligente- estos pasteles se fríen en aceite y llevan una gran dosis de mayonesa. La alternativa son los aperitivos ligeros como un cóctel de camarones.

Los aperitivos envueltos en hojaldre son un clásico del que debes huir

Los appetizers son parte fundamental de las fiestas de esta temporada y los envueltos en masa de hojaldre se han convertido en un must have irresistible, pero ¡ten cuidado! No te dejes llevar por el relleno: carne, pollo, queso, vegetales o verduras, porque el peligro está en la masa preparada a base de mantequilla y grasas trans. La recomendación es evitarlos a toda costa porque, además de deliciosos son adictivos, una vez que pruebes el primer bocado querrás más y más.

También debes cuidarte de las meatballs, porque por lo general son el resultado de una combinación entre carne de cerdo y res con alto contenido de grasa. Además, su preparación puede implicar sumergirlas en aceite caliente durante varios minutos, lo que eleva su contenido de grasas saturadas y calorías.

Los trozos de queso –de distintos tipos– también son indispensables en las fiestas navideñas. Consúmelo con moderación: no importa si es suizo o camembert, generalmente tiene un alto contenido de grasas saturadas y calorías. Controla la porción y combínala con uvas y verduras.

Las bebidas tradicionales de la época tienen gran porcentaje calórico, consúmelas con moderación

Bebidas tradicionales

Nada más tradicional en esta época que un ponche de huevo. Es difícil resistirse a esta preparación, la mala noticia es que un solo vaso contiene 300 calorías debido a la combinación de huevos, crema y azúcar. Y si tiene licor, la cifra se eleva a 450 calorías. ¿Qué hacer para no perder la tradición? Utiliza leche descremada y la mitad de los huevos que indique la receta casera.

Los cócteles están entre las bebidas representativas de la temporada y aunque se trate de jugo de fruta, este trae consigo una gran cantidad de azúcar, licor e incluso refresco. Si de opciones espirituosas se trata, la cerveza y el vino pueden sustituir los cócteles, porque tienen menos calorías. Pero hay que tener cuidado, pues tampoco se trata de opciones light.

Limita tus porciones dulces y atrévete al compartirlos con tus seres queridos

Dulce tentación

Los postres nunca faltan y son una gran tentación. Decorados, rellenos o glaseados son una delicia, pero también grandes enemigos de tu silueta, por eso debes ser muy selectiva al momento de decidir cuál quieres probar y en poca cantidad. Si las porciones son grandes, considera compartirla –para eso es la Navidad– .

Y recuerda que siempre tienes alternativas para comer y celebrar de las fiestas, ¡mientras te mantienes en forma!

